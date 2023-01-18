台灣 Subaru 全台服務據點農曆春節營運時間公告
SUBARU今日宣佈品牌旗下全台授權展示中心及服務據點春節營運服務時間，SUBARU全台展示中心及服務據點，將於除夕(1月21日) 至大年初三(1月24日)農曆春節假期暫停營業，大年初四(1月25日)至大年初五(1月26日)全台展示中心營業時間至18:00，並於大年初六(1月27日)起恢復正常營業服務；至於全台服務廠也於1月25日 ~ 1月26日指派值班人員駐點，為車主提供簡易維修服務，並同步於大年初六(1月27日)起恢復正常營運，讓所有SUBARU車主都能放心出遊。
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面對即將到來、長達9天的春節返鄉出遊旺季，SUBARU自2022年12月1日起至2023年1月20日止，特別提前為車主貼心規劃「2023年SUBARU新春健檢」活動，除提供五大系統共36項免費健檢，回廠再享汽車美容及零配件優惠，陪伴您出入平安再添新氣象！台灣SUBARU建議全台車主於春節連假前夕，儘早提前預約回廠服務，由專業服務團隊為您的愛車進行各項車輛檢查及保養，確保車輛保持最佳狀態。
SUBARU貼心提醒出門遠行前請務必確實進行車輛基本檢查，確認五油三水、胎紋、胎壓、電瓶狀況與各照明指示燈具是否正常運作。春節期間為餐敘旺季，溫馨提醒切勿酒駕與疲勞駕駛，並隨時注意春節交通路況與各地道路即時資訊狀況，確保行車安全。
日期
營業時間
除夕至大年初三
(1月21～1月24日)
春節假期暫停營業
大年初四至大年初五
(1月25～1月26日)
08:30 ~ 18:00
大年初六起
(1月27日)
恢復正常營業
08:30 ~ 21:00
日期
營業時間
除夕至大年初三
(1月21～1月24日)
春節假期暫停營業
大年初四至大年初五
(1月25～1月26日)
08:30 ~ 17:30
大年初六起
(1月27日)
恢復正常營業
08:30 ~ 17:30