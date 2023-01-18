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哈雷在台舉辦 Nightster VIP Open House 活動

▲ 哈雷在台舉辦 Nightster VIP Open House 活動
▲ 哈雷在台舉辦 Nightster VIP Open House 活動

2GameSome - 有車賞

Harley-Davison 台灣總代理太古鼎翰搶先過年期間自2023年1月24日至2023年1月29日，舉辦萬眾矚目的「NightsterTM VIP Open House」，敬邀喜歡哈雷與美式重機的車迷朋友們至全台哈雷旗艦展示中心，見證新世代美式經典：百變天王「NightsterTM」！

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NightsterTM是Harley-Davidson SportsterTM的傳奇新篇章，採用經典美式的SportsterTM外觀加以改造，從車頭的圓形頭燈設計搭配個性小風鏡，握把兩端安裝端子鏡凸顯濃烈的叛逆氣息，車身中段則保留經典的水滴型油箱設計，車尾部分採後外露式的雙後避震器，顯現獨特的風格流線及俐落收尾。NightsterTM引擎搭載新世代的Revolution Max V型雙缸水冷引擎，擁有擁有89.7 HP @ 7,500 rpm的最大馬力和95 Nm @ 5,750 rpm的最大扭力可在低轉速時產生巨大扭力，起步時就能提供強大的加速能力，專為追求速度和操控性的騎士打造。

除此之外，NightsterTM更具多種騎乘模式，包含公路、雨天、運動模式，讓你隨時應變道路狀況與切換你想要的騎乘感受與體驗。喜歡美式經典、運動潮流的朋友別再猶豫，馬上與全台哈雷旗艦展示中心預約賞車，並同步開放預約試乘，每日限量試乘5組，要搶要快，立即感受哈雷傳奇新篇章NightsterTM的強悍魅力！

凡於活動期間，至全台哈雷旗艦展示中心，參與NightsterTM VIP Open House，還有機會獲得哈雷限量好禮：

  1. 凡於活動期間至全台哈雷旗艦展示中心賞NightsterTM之客戶，即可獲得哈雷限量紅包袋乙組。
  2. 凡於活動期間訂車(NightsterTM)之客戶，贈哈雷限量安全帽乙頂(市價約$13,800)。
NightsterTM VIP Open House

活動時間：2023年1月24日至2023年1月29日

即刻預約：

  • 哈雷台北旗艦展示中心  台北市舊宗路二段189號  (02)2798-9869
  • 哈雷桃園旗艦展示中心  桃園市觀音區大潭里一鄰桃大一街120號  (03)473-7778
  • 哈雷台中旗艦展示中心  台中市南屯區龍富路四段535號  (04)2221-8188
  • 哈雷高雄旗艦展示中心  高雄市左營區博愛四路88號  (07)348-1968

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