▲ iRent 推春節優惠 機車時租方案最低 0.35 元

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春節想要說走就走、彈性移動。iRent考量到較為零碎、片段性的租車需求，如逛街血拚、採買新物新衣、或是載貨送禮等臨時性、短時間用車，iRent加碼推出路邊租還汽車優惠方案，春節期間單筆用車滿5小時，即可獲得一張30分鐘平日汽車時數折抵券；租滿一天獲得60分鐘平日汽車時數折抵券。依此類推，租越多送越多！單筆合約用車超過5天，再加碼送60分鐘平假日汽車時數折抵券一張。春節期間如有臨時、短期用車的朋友，可以把握機會多加利用！
春節騎士租 iRent 最低每分鐘 0.35 元 租汽機車再送彩蛋小禮
誰說春節只能開車玩？2023春節想在都會漫遊，或到外縣市來趟城市巡禮的民眾，可參考最新推出的「時時好騎」iRent機車時租優惠，民眾可依照自身移動需求選擇4小時起至48小時不等的方案。優惠費率每分鐘最低只要0.35元起。春節期間想來一趟城市輕旅，又擔心停車問題的朋友，不妨參考iRent「時時好騎」方案。春節期間租車，不僅享有各項汽機車優惠，iRent響應年節氛圍，加碼推出「『租』是大吉」春節彩蛋小禮。自1/18(三)起，用戶只要使用iRent汽機車，便有機會在車內獲得隨機發送的限量汽車造型小禮，祝福春節期間租車的朋友都能夠大吉大利、旅途平安！
此外，鼓勵大眾把握春節期間一起透過iRent創造美好歡聚回憶，自1/17起至1/31，iRent於官方IG舉辦「#走春景點 照片募集」活動，民眾於活動期間內追蹤iRent官方IG帳號，分享過年租車照片並完成指定步驟，即可獲得iRent汽車時數折抵券。春節期間租iRent享有各項租車優惠與好禮，尚未決定交通工具的朋友，不妨打開iRent APP選擇最佳移動方式，讓春節美好回憶，盡載iRent！
春節期間定義：2023年1月19日~2023年1月29日