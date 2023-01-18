法國安古蘭國際漫畫節台灣參展　「日安焦慮」獲新銳作者

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文策院副院長張文櫻表示，台漫在法國市場的授權佔比在近年不斷成長，更有法國出版社直接與台灣創作者合作開發全新內容，顯見台灣作品題材與畫風極具法國市場潛力。文策院除了鼓勵業者向海外市場拓展，也透過與法國線上漫畫平台的合作，協助台漫更深入法語消費者的生活，擴大產業合作與外銷機會。
文化部人文及出版司副司長朱砡瑩表示，未來將借鏡日本與韓國的發展經驗，如跨域應用、版權交易，與角色經濟等方面，都值得更加投入資源。
文策院指出，台灣館今年聚焦於「多元文化孕育出的台漫故事」、「百花齊放的創作風格與形式」，以及「外語市場的成果展示」。台灣館於Manga City及國際版權中心，規劃多元內容展示及專業版權服務，並透過版權團隊協助台灣漫畫家們和年度漫畫作品實體參展，向各國買家推介獨具特色的原創故事，其中更有作品將在展會期間正式推出法文版本，包含周見信《來自清水的孩子》、李隆杰《1661 國姓來襲》，以及小島《獅子藏匿的書屋》等。
展會期間將舉辦超過30場的台灣創作者簽繪活動及專業論壇，讓法國讀者與產業人士更了解台灣創作，媒合更多國際內容合製的機會；為協助台漫出版業拓展影視改編市場，台灣館規劃舉辦媒合交流及雙向版權推介會，包含來自瑞士與比利時等國的法語出版社，並透過大會版權中心「Shoot the Book」單元舉辦台灣專場活動，向歐陸影視業者分享具改編潛力的台漫IP，期待促成更多跨域版權合作。
文策院為了讓台漫更深入法語消費者的生活，首度與擁有超過3,000部涵蓋全球漫畫作品「Mangas.io」法國數位漫畫平台合作，希望拓展台漫的法語市場。
2023法國安古蘭漫畫節特別舉辦的國際新銳作者展，聚焦於不同文化與成長環境背景的新銳漫畫家，從全球的年輕世代漫畫家中選出10位代表，以各自的手法突破漫畫形式框架，其中「日安焦慮」受邀，將於安古蘭新秀館展出作品《Road to Nowhere 1&2》，並藉此次大會盛況，行銷全新長篇作品《2073年的電子玩具》的版權外譯。