國內勞動市場穩定！2022全年失業率3.67% 創22年最低
行政院主計總處今（18）日公布12月失業率為3.52%，年降0.12個百分點，2022全年失業率平均為3.67%，為22年來最低，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，目前國內整體勞動市場呈現穩定。
記者鄭妤安／台北報導
主計總處指出，12月失業人數為41萬8千人，較上月減少1萬人、或2.34%，其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少 4 千人，對原有工作不滿意而失業者也減2千人。與上年同月比較，失業人數減少1萬5千人、或3.46%。2022年失業人數平均為 43 萬 4 千人，較上年減少 3 萬 7 千人、或 7.81%。
12月失業率為3.52%，較上月下降0.09個百分點，較上年同月也降0.12個百分點；經季節調整後失業率為3.61%，較上月下降0.03個百分點。
2022全年失業率平均為 3.67%，為22年來最低，較上年下降 0.28 個百分點，陳惠欣表示，目前國內整體勞動市場呈現穩定。
主計總處按教育程度別觀察，2022年大學程度者失業率5.24%最高，高中、高職及研究所程度者分別為3.34%及2.77%。若按年齡層觀察，2022年15至19歲者失業率8.72%，20至24歲者12.36%，多為初次尋職，且處職場調適階段，導致失業率較高，25至29歲者失業率為6.13%，30至34歲者降至3.70%。