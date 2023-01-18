500kg木桌從4樓直墜地面！砸破高雄人行道 搬家業者慘了
高雄市鼓山區一棟大樓住戶，在本（1）月13日搬家時，請搬家公司透過吊車，要將傢俱吊至1樓，但疑似是綁紮不夠確實，導致500公斤的實木桌當場從4樓直墜1樓地面，砸破人行道，所幸當時並未有行人經過，否則後果不堪設想；高市勞工局勞檢處今（18）日表示，搬家業者涉違反《職業安全衛生法》，最高開罰30萬，另雇主也可能會因未做防止機械、設備或器具等引起危害保護措施而遭開罰。
編輯中心／綜合報導
據了解，事發在高雄市美股館附近豪宅，當時女屋主委請搬家公司幫忙，將500公斤重的實木桌吊掛至1樓，當時共有8名男子負責執行此項作業，但沒想到，當木桌跨過陽台後，正當女屋主驚呼「怎麼感覺歪歪的？」以後，木桌旋即滑落直墜1樓，女屋主嚇到尖叫，在場的工人們也都嚇傻。
突然一聲巨響「碰！」，嚇壞樓下的辦公室人員，人行道的地板磁磚被砸碎，原木桌面也受損，所幸當時未有路人經過，否則後果不堪設想；搬家公司則稱是因綁繩子方式不對，所以桌子才會從4樓掉下去。
對此，高市勞工局表指出，執行吊掛作業時，應檢視物品形狀、大小及材質等特性，選用適當吊掛用具及採取正確吊掛方法，以防止物品於吊運作業過程中飛落，同時對於使用移動式起重機於鄰接道路作業時，作業區內禁止無關人員進入，必要時並設置警告標示，違者可將依《職業安全衛生法》開罰3萬至30萬元，另外女屋主可能也會因實施防止機械、設備或器具等引起危害的保護措施而受罰。（編輯：林莞茜）