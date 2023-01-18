終點前300公尺激戰　巴林勝利車隊奪冠

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新入隊的阿恩特(Nikias Arndt)，果真成為車隊的即戰力，在衝刺火車扮演要角的他，高速帶領大集團進入最後1公里；在終點前300公尺處，鮑豪斯眼看機不可失，發動長距離衝刺的行動看似大膽，但終點線上三人推車的激戰中，還是由他略勝一籌，證明了這是主將一項正確的決定。
「今天的賽況非常緊張，有許多選手都捲入摔車事故，雖然我也一度中箭落馬，但還有餘力能挽回頹勢。總的來說，今天隊員們的表現非常精彩，我們在最後一圈始終佔據集團前方的位置，有鑒於我在環澳賽前的暖身賽太晚發動衝刺，這一次我選擇提前搶攻，非常開心能有這樣的成果。」
帶隊的運動總監史蒂芬斯(Neil Stephens)也分享他的賽後心得：「大家都對鮑豪斯的表現非常開心，這不僅是他個人、更是屬於團隊的勝利。我們冬季的備戰非常賣力，除了選手本身，我也想勉勵他的隊友和所有隊職員們的努力，我們會繼續全力以赴，期待未來能爭取更多賽事的冠軍頭銜！」
回顧早先的那起事故，後方追撞上來的選手，在鮑豪斯的背部留下傷害，即便如此，換車後的他依舊能快馬加鞭趕回集團當中，並且完成奪勝的任務，充分展現了自行車選手堅持不懈的精神。鮑豪斯也透露，面對明天的起伏賽段，他和具備爬坡能力的阿恩特將共同分擔車隊主將的工作。