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為台灣動物福祉努力！辦訓練工作坊增專業　促進實務交流

▲為台灣動物福祉努力，動物園勤辦訓練工作坊增加專業，更辦比賽促進台灣動物界從業者的實務交流。（圖／遠雄海洋公園授權提供）
▲為台灣動物福祉努力，動物園勤辦訓練工作坊增加專業，更辦比賽促進台灣動物界從業者的實務交流。（圖／遠雄海洋公園授權提供）

編輯中心/綜合報導

隨著現代人類社會追求生活品質的趨勢，動物福祉的概念也日益受到重視。臺北市立動物園致力朝向現代化動物園的方向發展，除了向國內外專家學者以及動物園同儕請益，也透過舉辦各式會議、研討會，希望將經驗分享給國內外的公私立動物園。臺北市立動物園去（2022）年7月11日至13日以及7月18日至22日特別為臺灣的動物園夥伴機構，舉辦為期8天的動物訓練工作坊，邀請許多專家學者擔任講座，在學習的同時也促進照養人員間的經驗交流與討論。

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▲大貓熊「圓圓」點眼藥水訓練。（圖／臺北市立動物園授權提供）
▲大貓熊「圓圓」點眼藥水訓練。（圖／臺北市立動物園授權提供）
人類所提供的照養環境，能給予動物的刺激相較於自然環境顯得單調許多，通常也無法滿足動物心理的需求，所以照養過程中提供動物所需的各種刺激，就顯得十分重要。除了豐富環境外，也可以透過動物行為訓練，結合管理及醫療需求給予動物刺激，同時讓保育員、獸醫師能與動物建立正向的關係，減少醫療及突發事件發生時的風險。

▲北非髯羊定向訓練。（圖／頑皮世界授權提供）
▲北非髯羊定向訓練。（圖／頑皮世界授權提供）
為了能持續提供保育員及獸醫師專業訓練，臺北市立動物園去年舉辦「動物訓練工作坊｣講座課程，參與的對象包含全臺灣的動物園及水族館照養人員，分為三日基礎課程及五日進階課程。工作坊特別邀請動物訓練領域的專家學者擔任講師，授課內容從基礎的理論、訓練計劃、案例研究，到進階的攻擊行為、隔離動物訓練、脫敏訓練、群體訓練及頭部護理行為訓練等主題。

「動物訓練工作坊｣課程結束後，即開始舉辦第一屆「TAZA臺灣動物園暨水族館動物訓練比賽」，各單位規劃動物所需的醫療、管理、親近等動物訓練計畫來參加比賽，並安排講師到現場指導訓練的執行過程。參賽單位的訓練目標物種包含巨嘴鳥、麥哲倫企鵝、黑猩猩及大貓熊等等，並於年底的發表會由評審選出優良的隊伍。

▲訓練紅毛猩猩量測血壓。（圖／臺北市立動物園授權提供）
▲訓練紅毛猩猩量測血壓。（圖／臺北市立動物園授權提供）
這一系列的活動不僅讓沒相關經驗者從理論、訓練計劃的制定與參考國內外案例從頭學習，更鼓勵各單位針對不同動物的行為及訓練方式有更深入討論並實際執行訓練計畫，希望有效促進全臺灣動物園與水族館之間實作上的交流，讓動物照養及動物福祉的專業能在臺灣更加的蓬勃發展。

第一屆「TAZA臺灣動物園暨水族館動物訓練比賽」獲頒獎項及動物福祉主題：
第一名：Xpark_托哥巨嘴鳥_霧化訓練
第二名：綠世界_綠翼紅金剛鸚鵡_脫肛治療訓練
第三名：臺北市立動物園_婆羅洲人猿_口腔X光
行為獎：Xpark_麥哲倫企鵝_入籠訓練
創意獎：遠雄海洋公園_海獅_單頭掛牌訓練
計畫完善獎：臺北市立動物園_大貓熊_點眼藥訓練
團體合作獎：Xpark_水豚_抽血訓練
評審特別獎：臺北市立動物園_黑猩猩_小空間醫療檢查訓練（編輯：李惠婷）

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