美股氣氛好、財報週登場　台股金兔年有望順利開出紅盤

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PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，虎年台股雖然表現失色，不過仍順利封關收紅，預期在美股多頭氣勢維持之下，兔年台股第一個交易日有望順利開出紅盤。根據統計，自2013年近10年來春節紅盤日收漲機率達7成，平均漲幅0.16%。
且檢視紅盤日後10個交易日、後一月的台股走勢，不僅上漲機率至少有6成起跳，平均漲幅也擴大至1.9%、1.15%，顯示年後資金回籠往往能帶動一波回補行情，配合近期美股投資氣氛良好，即使兔年春節期間為美國超級財報週，預料市場仍將以正向反應。
事實上，孫傳恕分析，隨著升息預期放緩，美元指數轉為弱勢，2023年以來外資對台股的態度已出現轉變，明顯站在回補方，統計2023年以來外資回補金額達1255.7億元，在亞股中名列第一，遠高於同為科技出口導向的南韓股市近24億美元買盤；由於外資已經連續三年年度賣超台股，眼見台股具有高殖利率、低本益比優勢，一旦外資在兔年轉為買超態勢，絕對有利於台股資金面的挹注。
除了春節期間的國際經濟動向將左右兔年紅盤日表現，孫傳恕表示，兔年紅盤日首週國際市場也有眾多財報、經濟數據將公布，以重量級美股財報企業來說，包括超微、Meta、蘋果、高通、Google、亞馬遜等財報都將於該週登場，預料龍頭指標企業的財報與展望，將成為市場解讀今年整體景氣的重要風向球。
孫傳恕認為，只要展望符合市場預期、獲利下修小於10%，兔年台股甚至有望見到利空出盡，年後開始出現資金回補買盤；另外，美國聯準會將於2月公布FOMC利率決策會議，若聯準會升息幅度能如市場預期，亦有利於多方信心維持。
孫傳恕認為，即使兔年上半年基本面將落入本次景氣循環底部，不過在通膨放緩、中國景氣與內需回升等利多支持下，第二季反而可以期待相關製造業反彈，預料低基期、具有趨勢的成長型科技類股將率先受惠。
對於兔年台股布局策略，孫傳恕建議，兔年選股可優先挑選三大面向族群：去年第四季產業維持成長、受惠貨幣政策轉鴿之低基期、景氣循環底部族群，以及中國防疫政策鬆綁受惠產業，包括伺服器、高速運算、關鍵電子零組件、新能源車、半導體、能源相關，以及解封受惠股，預料上半年科技股基本面將率先落底，庫存調整也能進入尾聲，由於股市為經濟衰退領先指標，衰退期間反而是介入台股的買點，在利空因素逐步消化之下，第二季有望見到聯準會表態停止升息，帶動指數彈升。