詹仁雄積極創造年輕人的夢想舞台　談培育新人講求天分

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詹仁雄表示很喜歡與劉柏園合作，他開玩笑說：「找一個合作人，比找一段婚姻還難，他跟我一樣都有夢想。」坦言撇除龐大資金不談，他希望夥伴還能理解，培養藝人和投資一樣需要時間，而非短時間就能回本，「藝人投資至少要3年，藝人也要讓企業主看到可能性。」也提及去年砸下1.2億的《原子少年》，目前已損益兩平，但因持續還在投資階段，暫時無法估算金額，不過少年們已接下上百場活動是事實，未來無可限量。
談及找新人的條件，詹仁雄在記者會上，舉例多位年紀輕輕就發光發熱的藝人，包括小賈斯汀、艾薇兒、SHE和周杰倫等，認為其實17歲，就能決定時下流行音樂，並強調「天分」很重要，會主動勸退沒有天分的參賽者，「能自律、有觀眾緣很基本，長相倒是其次，我不會有禁愛令，只要不要亂拍片、做非法的事就好。」也透露最令他扼腕的藝人是林依晨，「當時我挖掘她，結果她就被當時的助理挖走，推薦到現在的經紀人。」他也強調製作人和藝人之間就是靠緣分，維持良好、和平關係很重要，他自豪說，自家野火娛樂與藝人，從未發生過紛爭。
詹仁雄認為培育新人，初期就是與對方共利，自己則著重在創造舞台，「藝人其實還是最賺錢的，像很多製作人，都跑去當藝人，梁赫群、沈玉琳就是。」至於時下流行的自媒體、Youtuber，詹仁雄表示：「我想要涉入他們，但還需要時間，管理自媒體人是另一門學問。」