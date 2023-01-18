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詹仁雄積極創造年輕人的夢想舞台　談培育新人講求天分

▲詹仁雄夢想替年輕人創造舞台。（圖／記者葉政勳攝）
▲詹仁雄夢想替年輕人創造舞台。（圖／記者葉政勳攝）

記者侯家瑜/台北報導

資深製作人詹仁雄，去年攜手橘子集團、文策院，共同投資成立娛樂公司「踢帕娛樂」，今（18）日舉辦記者會，偶像男團AcQua 、Ozone、U:NUS、 VERA 、原子少年土星和木星，還有《為你唱情歌》節目成員廖柏雅、黃號、Yappy、Dodo、曾薀帆和王品怡都到場支持。詹仁雄自稱之前都是王偉忠的副總，謙虛表示現在職稱已是董事長，而他稍早受訪時，也分享自己「造星」過程的甘與苦。

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▲詹仁雄去年攜手橘子集團、文策院，共同投資成立娛樂公司「踢帕娛樂」。（圖／記者葉政勳攝）
▲詹仁雄去年攜手橘子集團、文策院，共同投資成立娛樂公司「踢帕娛樂」。（圖／記者葉政勳攝）
詹仁雄曾與橘子集團合作酷瞧影音平台，雖然事後慘賠，但這次仍與其CEO劉柏園再度合作，主因為他們都是有夢想的人，也很希望能幫年輕人創造更多舞台。詹仁雄提到其實當時酷瞧的Youtube影片點閱率數字不差，都有幾千萬，「經營策略是對的，之前大家只重視大量成本、資金，但其實是要重視偶像的個人魅力，加上那時大家還不太習慣觀看短視頻。」

▲詹仁雄（右）分享與劉柏園（左）合作原因。（圖／記者葉政勳攝）
▲詹仁雄（右）分享與劉柏園（左）合作原因。（圖／記者葉政勳攝）
詹仁雄表示很喜歡與劉柏園合作，他開玩笑說：「找一個合作人，比找一段婚姻還難，他跟我一樣都有夢想。」坦言撇除龐大資金不談，他希望夥伴還能理解，培養藝人和投資一樣需要時間，而非短時間就能回本，「藝人投資至少要3年，藝人也要讓企業主看到可能性。」也提及去年砸下1.2億的《原子少年》，目前已損益兩平，但因持續還在投資階段，暫時無法估算金額，不過少年們已接下上百場活動是事實，未來無可限量。

談及找新人的條件，詹仁雄在記者會上，舉例多位年紀輕輕就發光發熱的藝人，包括小賈斯汀、艾薇兒、SHE和周杰倫等，認為其實17歲，就能決定時下流行音樂，並強調「天分」很重要，會主動勸退沒有天分的參賽者，「能自律、有觀眾緣很基本，長相倒是其次，我不會有禁愛令，只要不要亂拍片、做非法的事就好。」也透露最令他扼腕的藝人是林依晨，「當時我挖掘她，結果她就被當時的助理挖走，推薦到現在的經紀人。」他也強調製作人和藝人之間就是靠緣分，維持良好、和平關係很重要，他自豪說，自家野火娛樂與藝人，從未發生過紛爭。

詹仁雄認為培育新人，初期就是與對方共利，自己則著重在創造舞台，「藝人其實還是最賺錢的，像很多製作人，都跑去當藝人，梁赫群、沈玉琳就是。」至於時下流行的自媒體、Youtuber，詹仁雄表示：「我想要涉入他們，但還需要時間，管理自媒體人是另一門學問。」

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