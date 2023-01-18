評檯面上三名可能總統參選人 蔡壁如：外交學分都要努力
距離2024年總統大選僅剩下一年時間，目前檯面上可能的參選人，有民進黨主席賴清德、新北市長侯友宜以及民眾黨主席柯文哲，而根據最新民調顯示，柯文哲雖然在三人中位居末段班，不過仍就有約兩成的支持度。對此民眾黨前立委蔡壁如則直言，柯文哲的民調勢必得達到一定的影響力，才不會讓人「看沒有」；此外檯面上的三名可能候選人，「在外交上不管是補學分還是修學分，都還有努力的空間。」
記者丁上程／台北報導
蔡壁如表示，就目前檯面上可能性較高的三組候選人，賴清德的部分最近剛當上民進黨主席，但其「務實台獨工作者」的旗幟太為鮮明，再加上「台獨金孫」的綽號，恐怕也會讓美國方面有所顧忌；至於新北市長侯友宜的部分，則是很少針對兩岸關係提出論述，且在選戰前一年，第一個出訪的國家不是美國而是新加坡，「侯友宜也要想一下，美國老大哥會不會不高興。」
至於針對現階段的民調數據，蔡壁如則強調，柯文哲必須要有一定的支持度，才不會被藍綠兩黨「看不起」，得在三腳督的情況下達到一定的影響力，進而變成影響選局的關鍵角色。不過蔡壁如也直言，現在才一月中旬，國民黨內也傳出還有很多大咖想要參選，「也許他們會一直亂到五六月甚至六七月，那個時候我們再來靜觀其變。」
現場媒體則追問，基於「餘生願望希望柯文哲選上總統」的概念，會不會希望柯文哲2024參選到底？對此蔡壁如則語帶保留，表示自己的願望自始至終沒有改變，但更重要的應該是如何讓民眾黨可以成為足以抗衡藍綠的台灣第三大黨。
「既競爭又合作的三角政治，對於台灣政治來說才是一個比較健康的狀況。」蔡壁如說，「餘生的願望可以放很久」，但2024就可以實現當然做好，但現階段要如何讓民眾黨能夠更壯大，對於台灣政治來講可能更有意義。