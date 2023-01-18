▲ 除了迷人的加速，BMW i4 x eDrive40 還有啥讓人傾心的？

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立基於 BMW 新世代 4 系列 Gran Coupe 車型基礎所衍生出的 i4，不如 iX 般從誕生就是以電動專門車為目標，但所謂英雄不怕出生低，無論 i4 是否專為電動而生，但以 BMW 極具運動性格的品牌調性，與問世後就頗負盛名的 Gran Coupe 車系而論，i4 的立足點是優異的，而這基礎，也讓人在此次的試車行前抱有極大興趣。
面對此次試駕主角 i4 eDrive40，雖然不是大哥 i4 M50 出馬，但以 340hp 最大馬力與 5.7 秒的零百加速實力，其實也已夠嗆，且以過往經驗而論，以車系較小動力車型試駕中，往往能更專心理解動力、底盤與整體操控面的均衡性，或許未來有機會再體驗 i4 M50 的 3.9 秒零百加速實力，循序漸進的方式理解 BMW 針對 i 品牌的造車工藝，也不失為一好途徑。
相同的車身架構下，透過細節的點綴，依舊能察覺出 i4 eDrive40 不同 4 系列Gran Coupe 的電動身份，水箱罩、全車可見的藍色飾條、燈組內的藍色元素等都是線索。試駕車型更選配了 Racing Package，透過 M 空力套件與 18 吋 858 M 型輪圈的搭載，再加上藍色塗裝的 M 煞車套件、M 跑車化電子懸吊系統、可變式運動轉向系統、黑色高光澤窗框，以車內裝的 M 多功能真皮方向盤、黑色頂篷與深色鋁質格紋飾板的搭配，更加突顯i4 eDrive40 的跑格，當然，這也是 BMW 最擅長的、車迷朋友最買單的特點。
但讓人期待的，自然還是踩下「電門」的那一刻，無庸置疑的，那從鋰電池所供輸的電力透過電動馬達的轉換與後輪的驅動帶領，瞬間湧現的電驅特性沒讓人意外，比油車更無時間差的給予駕駛直衝腦門的 G 力震撼，無須刻意選擇檔位或轉速，隨踩隨到的貼背感，i4 eDrive40 能給的就很足夠，無論在市區超車或是山路出彎後的全力加速，i4 eDrive40 都能做得比同價位的油車好很多，毫無疑問的，絕對也比 4 系列 Gran Coupe 旗下的 420i 或 430i 都更讓人興奮。
但 BMW 之所以讓許多性能迷崇拜，絕對不只有跑跑直線加速而已，那精準的轉向手感與豐富的後軸動態，也是讓人迷戀的元素。說到此，i4 eDrive40 的轉向手感雖然透過不同動態行車模式切換時，會有輕重的差異，但不影響的是那前軸轉向動態與路面資訊的回饋。但在提及彎中的動態，可能就沒有手握的方向盤如此美好，受到 83.9kWh 鋰電池搭載而暴增至 2050kg 的車重，比 430i Gran Coupe足足多了 400 多公斤，還是摧殘了原本 BMW 自豪的彎道細膩度，除了重心低的優勢以外，超過兩噸的車重不僅讓前 245/45R18 後 255/45R18 的配胎辛苦工作，懸吊也需要吃力的與維持車身平衡與對應路面起伏而忙碌不已，過往 BMW 那種在彎道中從容不迫、怡然自得的態勢似乎已不復見，但這也非 BMW 之罪，在當前電池科技水平上，這是個讓所有電動跑車都難以克服的點。
好在，雖然車重影響了彎中的車速，但透過優異的制動系統可以盡量延遲進彎時間，且出彎後的優異加速力，還是可以讓整趟旅程保有些樂趣，但若單從彎道表現來論 i4 eDrive40 與 4 系列 Gran Coupe 的高低，我會毫不猶豫的選擇後者，但若加入了那加速的迷人表現，兩者的選擇，就會是個很難的題目。
為了要彰顯電驅身份，i4 eDrive40 的內裝也換上了 BMW 於 i 家族中招牌的一體式曲面螢幕，由 12.3 吋與 14.9 吋兩螢幕所組成的儀表板與中控車機，在畫質、解析度、操作上手度、介面設計等保有一貫的 BMW 優異水準，iDrive 8.0 的邏輯依舊出色，且對於新世代購車者的買家而言，這內裝格局也是引人入勝的另一關鍵。
除此之外，在整體內裝的架構與空間表現上，就如同過往 4 系列 Gran Coupe的熟悉，2856mm 軸距給予不俗的前後縱深空間，但受限於流線的車頂與後軸底板高聳的隆起，四人乘坐還是較為建議。標準乘坐時 470L 的後廂容積，再搭配上後座背可傾倒設計，讓擁有轎跑車也能在平日用車便利性上獲得平衡。
不計選配價格的標準 255 萬售價，i4 eDrive40 所能給予駕駛的無論帳面上動力數據，還是直衝腦門的加速樂趣，別說放眼同架構的電動對手，甚至把此實力放到油車的四門轎跑車上，i4 eDrive40 還是打遍天下無敵手，無論還能保有多少過往BMW的駕馭樂趣與動態身手，至少在性價比上是相當吸引人的，而這點，相信也是新世代電動車買家更為注重的：新意、加速樂趣、前衛感受，或許都比難以筆墨形容的品牌個性與歷史傳承更重要了許多，對嗎？