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除了迷人的加速，BMW i4 x eDrive40 還有啥讓人傾心的？

▲ 除了迷人的加速，BMW i4 x eDrive40 還有啥讓人傾心的？
▲ 除了迷人的加速，BMW i4 x eDrive40 還有啥讓人傾心的？

2GameSome - 有車賞

回顧 2022 年台灣電動汽車市場銷售，除了依舊一支獨秀的 Tesla 以外，BMW可說是讓人驚艷的一匹黑馬，除了帶頭的 iX 大哥，從 5 月才發表的 i4 純電轎跑，更以彎道超車之姿，以 230 輛的年銷售量，加上 iX 的 728 輛成績，成為 2022 年台灣電動汽車品牌排行榜亞軍，身為 BMW i 品牌目前銷售二哥，i4 為何能迅速獲得車迷朋友青睞？

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除了休旅車款以外，轎跑車似乎是許多傳統汽車品牌切入電動市場必要之作，Porsche 如此，Audi 與Mercedes-Benz 也沒例外，或許是轎跑車較具份量的尺碼方能容納以當前電池科技來說仍無法縮得太小的鋰電池組，也或許是轎跑車的運動定位能對應電力驅動所帶來的加速樂趣，但無論實際原因為何，Taycan、e-Tron GT 與本文主角 i4 看起來都是成功的。

立基於 BMW 新世代 4 系列 Gran Coupe 車型基礎所衍生出的 i4，不如 iX 般從誕生就是以電動專門車為目標，但所謂英雄不怕出生低，無論 i4 是否專為電動而生，但以 BMW 極具運動性格的品牌調性，與問世後就頗負盛名的 Gran Coupe 車系而論，i4 的立足點是優異的，而這基礎，也讓人在此次的試車行前抱有極大興趣。

面對此次試駕主角 i4 eDrive40，雖然不是大哥 i4 M50 出馬，但以 340hp 最大馬力與 5.7 秒的零百加速實力，其實也已夠嗆，且以過往經驗而論，以車系較小動力車型試駕中，往往能更專心理解動力、底盤與整體操控面的均衡性，或許未來有機會再體驗 i4 M50 的 3.9 秒零百加速實力，循序漸進的方式理解 BMW 針對 i 品牌的造車工藝，也不失為一好途徑。

試駕車型為 i4 eDrive40，建議售價新台幣 255 萬元起。
試駕車型為 i4 eDrive40，建議售價新台幣 255 萬元起。
相同的車身架構下，透過細節的點綴，依舊能察覺出 i4 eDrive40 不同 4 系列Gran Coupe 的電動身份，水箱罩、全車可見的藍色飾條、燈組內的藍色元素等都是線索。試駕車型更選配了 Racing Package，透過 M 空力套件與 18 吋 858 M 型輪圈的搭載，再加上藍色塗裝的 M 煞車套件、M 跑車化電子懸吊系統、可變式運動轉向系統、黑色高光澤窗框，以車內裝的 M 多功能真皮方向盤、黑色頂篷與深色鋁質格紋飾板的搭配，更加突顯i4 eDrive40 的跑格，當然，這也是 BMW 最擅長的、車迷朋友最買單的特點。

除了大面積的腎型水箱護罩，i4 eDrive40 也透過藍色元素妝點增加電動身份的辨識度。
除了大面積的腎型水箱護罩，i4 eDrive40 也透過藍色元素妝點增加電動身份的辨識度。
少了油車所需較大的引擎進風需求，i4 車系的水箱護罩設計更具特色。
少了油車所需較大的引擎進風需求，i4 車系的水箱護罩設計更具特色。
試駕車型更選配 Racing Package，換上 18 吋 858 M 型輪圈的搭載，但若沒選配也同樣為 18 吋配胎。
試駕車型更選配 Racing Package，換上 18 吋 858 M 型輪圈的搭載，但若沒選配也同樣為 18 吋配胎。
後下擾流同樣有的藍色飾條點綴，或許是消弭少了排氣管的空虛感？
後下擾流同樣有的藍色飾條點綴，或許是消弭少了排氣管的空虛感？
M 多功能真皮方向盤同樣是  Racing Package 套件內容之一。
M 多功能真皮方向盤同樣是  Racing Package 套件內容之一。
金屬踏板與迎賓飾版都屬標準配備。
金屬踏板與迎賓飾版都屬標準配備。
天窗與黑色頂篷都屬 i4 eDrive40 的選配。
天窗與黑色頂篷都屬 i4 eDrive40 的選配。
但讓人期待的，自然還是踩下「電門」的那一刻，無庸置疑的，那從鋰電池所供輸的電力透過電動馬達的轉換與後輪的驅動帶領，瞬間湧現的電驅特性沒讓人意外，比油車更無時間差的給予駕駛直衝腦門的 G 力震撼，無須刻意選擇檔位或轉速，隨踩隨到的貼背感，i4 eDrive40 能給的就很足夠，無論在市區超車或是山路出彎後的全力加速，i4 eDrive40 都能做得比同價位的油車好很多，毫無疑問的，絕對也比 4 系列 Gran Coupe 旗下的 420i 或 430i 都更讓人興奮。

前蓋下並無額外的置物空間，清楚說明立基油車基礎而來的身份。
前蓋下並無額外的置物空間，清楚說明立基油車基礎而來的身份。
除了 5.7 秒的零百加速實力，隨傳隨到的加速 G 力更展現電驅身份的應有特色。
除了 5.7 秒的零百加速實力，隨傳隨到的加速 G 力更展現電驅身份的應有特色。
但 BMW 之所以讓許多性能迷崇拜，絕對不只有跑跑直線加速而已，那精準的轉向手感與豐富的後軸動態，也是讓人迷戀的元素。說到此，i4 eDrive40 的轉向手感雖然透過不同動態行車模式切換時，會有輕重的差異，但不影響的是那前軸轉向動態與路面資訊的回饋。但在提及彎中的動態，可能就沒有手握的方向盤如此美好，受到 83.9kWh 鋰電池搭載而暴增至 2050kg 的車重，比 430i Gran Coupe足足多了 400 多公斤，還是摧殘了原本 BMW 自豪的彎道細膩度，除了重心低的優勢以外，超過兩噸的車重不僅讓前 245/45R18 後 255/45R18 的配胎辛苦工作，懸吊也需要吃力的與維持車身平衡與對應路面起伏而忙碌不已，過往 BMW 那種在彎道中從容不迫、怡然自得的態勢似乎已不復見，但這也非 BMW 之罪，在當前電池科技水平上，這是個讓所有電動跑車都難以克服的點。

多樣動態模式選擇，SPORT 模式下的加速力道更形放大。
多樣動態模式選擇，SPORT 模式下的加速力道更形放大。
可針對懸吊、轉向系統、驅動表現等面向調整的動態行車模式。
可針對懸吊、轉向系統、驅動表現等面向調整的動態行車模式。
好在，雖然車重影響了彎中的車速，但透過優異的制動系統可以盡量延遲進彎時間，且出彎後的優異加速力，還是可以讓整趟旅程保有些樂趣，但若單從彎道表現來論 i4 eDrive40 與 4 系列 Gran Coupe 的高低，我會毫不猶豫的選擇後者，但若加入了那加速的迷人表現，兩者的選擇，就會是個很難的題目。

直線表現或許讓人迷戀，但彎中的身手還是過往油車的優勢。
直線表現或許讓人迷戀，但彎中的身手還是過往油車的優勢。
為了要彰顯電驅身份，i4 eDrive40 的內裝也換上了 BMW 於 i 家族中招牌的一體式曲面螢幕，由 12.3 吋與 14.9 吋兩螢幕所組成的儀表板與中控車機，在畫質、解析度、操作上手度、介面設計等保有一貫的 BMW 優異水準，iDrive 8.0 的邏輯依舊出色，且對於新世代購車者的買家而言，這內裝格局也是引人入勝的另一關鍵。

一體式曲面螢幕是 i4 與 4 系列 Gran Coupe 最大的差異點。
一體式曲面螢幕是 i4 與 4 系列 Gran Coupe 最大的差異點。
由 12.3 吋與 14.9 吋兩螢幕所組成的儀表板與中控車機。
由 12.3 吋與 14.9 吋兩螢幕所組成的儀表板與中控車機。
畫質、解析度、操作上手度、介面設計等保有一貫的 BMW 優異水準。
畫質、解析度、操作上手度、介面設計等保有一貫的 BMW 優異水準。
僅能從車機調整的動能回收比例相當可惜，若能與其他品牌一樣設計在換檔撥片上會更為便利。
僅能從車機調整的動能回收比例相當可惜，若能與其他品牌一樣設計在換檔撥片上會更為便利。
除此之外，在整體內裝的架構與空間表現上，就如同過往 4 系列 Gran Coupe的熟悉，2856mm 軸距給予不俗的前後縱深空間，但受限於流線的車頂與後軸底板高聳的隆起，四人乘坐還是較為建議。標準乘坐時 470L 的後廂容積，再搭配上後座背可傾倒設計，讓擁有轎跑車也能在平日用車便利性上獲得平衡。

採取無窗框設計。
採取無窗框設計。
標配合成皮的跑車座椅。
標配合成皮的跑車座椅。
較高聳的後座底板影響了乘坐空間，還是建議四人乘坐較好。
較高聳的後座底板影響了乘坐空間，還是建議四人乘坐較好。
標準乘坐時後廂容積可達 470L，透過後座椅背傾倒可擴充至 1290L。
標準乘坐時後廂容積可達 470L，透過後座椅背傾倒可擴充至 1290L。
後廂底板下的額外置物空間。
後廂底板下的額外置物空間。
不計選配價格的標準 255 萬售價，i4 eDrive40 所能給予駕駛的無論帳面上動力數據，還是直衝腦門的加速樂趣，別說放眼同架構的電動對手，甚至把此實力放到油車的四門轎跑車上，i4 eDrive40 還是打遍天下無敵手，無論還能保有多少過往BMW的駕馭樂趣與動態身手，至少在性價比上是相當吸引人的，而這點，相信也是新世代電動車買家更為注重的：新意、加速樂趣、前衛感受，或許都比難以筆墨形容的品牌個性與歷史傳承更重要了許多，對嗎？

BMW i4 最高可支援 205kW 的充電功率，i4 eDrive40 只要充電 10 分鐘就能補充最高 164km 的續航里程，原廠宣稱續航里程可達 493~590km 之間。
BMW i4 最高可支援 205kW 的充電功率，i4 eDrive40 只要充電 10 分鐘就能補充最高 164km 的續航里程，原廠宣稱續航里程可達 493~590km 之間。

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