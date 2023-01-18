烏直升機墜毀托兒所釀18死！澤倫斯基下令儘早查明真相
烏克蘭政府一架直升機今（18日）早墜毀在基輔市郊布羅瓦里（Brovary）的幼兒園旁。根據烏克蘭警方更新消息，包含托兒所兒童在內，目前已知有18人死亡、29人受傷。罹難者當中有9人是搭乘直昇機的政府官員們，包含烏克蘭內政部長莫納斯特斯基等，其餘9名罹難者中有3名兒童、6名帶著兒童去托兒所的當地居民。
國際中心楊智傑／綜合報導
烏克蘭當地時間上午10點30分（台灣下午4時30分），一架載有烏克蘭內政部領導階層官員的直升機在首都基輔近郊布羅瓦里市墜毀，基輔州州長庫雷巴（Oleksiy Kuleba ）表示，直升機墜落時，托兒所裡還有小孩和職員，目前所有人都已疏散。
烏克蘭總統澤倫斯基稍早公布聲明，表示直升機墜毀事件是「一場可怕的悲劇」，也證實了內政部長莫納斯特斯基（Denys Monastyrskyi ）、第一副部長葉寧（Yevheniy Yenin）、秘書長盧布科維奇（Yuriy Lubkovich）等高官罹難，並稱他們是「真正的愛國者」。
內政部長莫納斯特斯基負責統轄烏克蘭警政及國內安全事務，據烏克蘭政府網站介紹，莫納斯特爾斯基生於1980年，自2021年7月起擔任內務部長。他是俄烏戰爭爆發以來，遇難人士當中最高層級的政府官員，當時直升機墜毀處距離基輔約12公里。
澤倫斯基稍早已下令安全部門查明墜機事故相關細節，警消單位正在針對傷患名單進行編制，不排除還有更多罹難者的情況，澤倫斯基也向大眾表達哀悼，「願所有在這個黑暗的早晨喪生的人安息。」