下一步投入區域立委選戰？蔡壁如不急：可以再看兩三個月
民眾黨前立委蔡壁如近日經過沈潛後，今（18）日出席拳擊運動活動，並於會後接受媒體訪問。被問到緊接著而來的2024年選戰，是否會投入區域立委選舉？蔡壁如則語帶低調表示，有很多人來問她，但她認為暫時還不急，可以持續觀察台灣的政治狀況再做調整，可以再看個兩三個月。
記者丁上程／台北報導
蔡壁如表示，區域立委選戰與九合一選戰不太一樣，立法委員選舉與總統大選，像是一個「抬轎與坐轎」的關係，要讓轎子能夠坐得穩，而且又有續航力的話，區域立委候選人本人的實力不能太差，「你要是沒有能力抬轎，抬來抬去抬到跌倒也不好。」蔡壁如直言，自己也被很多人問過是否有意要投區域立委選戰，她認為還不急，可以再看個兩三個月。
現場記者則詢問，黨主席柯文哲是否對於下一步有所指引？對此蔡壁如則透露，之前柯文哲也曾徵詢過是否願意擔任新北市、台南市、高雄市等地方黨部主委，「他也不是問我要去哪，而是問我怎麼看這些區域。」蔡壁如透露，柯文哲曾向她表示「我們民眾黨在濁水溪以南好像如同沙漠般」，她自己也疑問「所以是要我去經營沙漠嗎？我也要考慮一下自己是不是仙人掌。」此話一出也引發在場人士笑聲。
「主席應該是對我有很多種想像啦，我每次都跟他講說我有六分或八分的戰鬥力，我還是一樣可以戰鬥的。」蔡壁如說，之前有一段時間自己沈浸在情緒裡，但如果這個情緒慢慢恢復了，還是一樣可以戰鬥，「所以再給我一點點時間吧。」