足球／多次進攻欠缺臨門一腳　中華女足不敵泰國

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第16分鐘，中華隊前場賴麗琴巧妙分球創造3打2機會，卓莉萍橫傳門前插上的蘇育萱可惜未能踢進球門。比賽進行至第30分鐘泰國隊中場大腳長傳形成單刀機會，14號Pengngam擺脫兩人防守攻進中華隊大門，泰國隊取得1球領先。
上半場結束前中華隊角球機會雖然找到門前的林雅涵，可惜頂正直接落到門將手上，半場結束泰國1球領先。
下半場開場中華隊進行對位換人將包欣玄換上。落後局面中華隊壓上進攻，雙方僵持到第65分鐘泰國後場斷球長傳前場又形成單刀機會，14號Pengngam突破後防線再次攻進中華隊大門，中華隊陷入2球落後。
中華隊再換上年輕小將李翊汶，第85分鐘李綉琴左路下底線個人盤帶至6碼區橫傳，可惜蘇育萱插上未能將球送入球門。補時時間包欣玄右路再次突破至禁區起腳，但還是未能破門，雙方比數最終就停留在0：2，由泰國隊收下友誼賽勝利。
重新披上中華隊球衣的包欣玄賽後表示，很開心能再次代表國家出賽，接下來會更努力與隊友磨合準備2023紐澳世界盃洲際附加賽，她表示這是很接近世界盃的一次，自己和隊友以及教練團很有信心。
中華隊總教練顏士凱賽後表示兩顆的掉球其實幫助中華隊能夠提早改善防守的判斷與思考，中後場在參與進攻時也要同時思考瞬間攻防轉換時的站位與後撤時機，另一方面今天整體進攻的表現其實不俗，都能夠打進球門前，得分機會不少，接下來歸國後也會利用本場比賽內容在集訓中做改善。
中華女足接下來年假過後將持續備戰2023紐澳女子世界盃洲際附加賽，預計2月初提早前往紐西蘭備戰，全力爭取世界盃門票。