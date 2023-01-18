蘇貞昌內閣傳明總辭　陳建仁、鄭文燦「形象政績牌」接棒

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另外，副閣揆一職預料將由鄭文燦出任。其過去擔任桃園市長，擁有豐富治理經驗，8年來政績普遍受到肯定，將是輔佐陳建仁的適合人選。至於原先也被視為副閣揆熱門人選的無任所大使林佳龍，則會出任總統府秘書長，擔任要職協助總統蔡英文。
對於內閣改組相關議題，蘇貞昌今（18）日受訪時表示，他和蔡英文有討論內閣如何調整，明天就會知道結果，請大家耐心等待。
蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧今日則表示，內閣是不是會改組是總統權限，相信蔡英文會很快跟大家報告，而父親蘇貞昌最喜歡的就是為國家做事，也感謝國家、總統、人民給他機會能為台灣做事。
林右昌今日則說，出任內政部長是報派，他個人沒有得到任何的訊息，有消息再跟大家報告。
潘孟安昨日也說，自己還在屏東整理東西、陪伴家人，關於入閣是報派，目前沒有任何規劃。
黨政人士指出，陳建仁接任行政院長一事已成定局，不過其較缺乏第一線政務經驗，因此由鄭文燦出任副閣揆輔佐政務，將是妥適安排；另外，陳建仁有形象牌、鄭文燦有政績牌，2人將是面對2024年總統立委大選最好的內閣團隊。
黨內人士也說，蘇貞昌近幾年率領內閣團隊防堵非洲豬瘟、百年大疫，還維持住內政、經濟表現，堪稱歷來最優秀的行政院長，現在即將卸任，將是完美謝幕，會有很高的歷史評價。