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蘇貞昌內閣傳明總辭　陳建仁、鄭文燦「形象政績牌」接棒

▲行政院長蘇貞昌是否交棒閣揆職務受到關注，其今日回到屏東視察屏東高鐵特定區及科學園區。（圖／行政院提供）
▲行政院長蘇貞昌是否交棒閣揆職務受到關注，其今日回到屏東視察屏東高鐵特定區及科學園區。（圖／行政院提供）

記者黃宣尹／台北報導

立法院會期將在明（19）日結束，行政院長蘇貞昌預計將率行政團隊總辭，內閣將在年前正式啟動改組。據了解，蘇貞昌辭去閣揆一職後，將由前副總統陳建仁接棒，前桃園市長鄭文燦將出任副閣揆一職，前基隆市長林右昌也將入閣，有很高機率出任內政部長。

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內閣即將改組，蘇貞昌卸下閣揆職務幾成定局。蘇貞昌將在明日上午主持行政院會，並預計在立院下午會期結束後，前往立法院致意，隨後可能率領行政團隊總辭。據了解，蔡英文已於上周約見陳建仁，由陳建仁接棒蘇貞昌出任閣揆一職幾成定局，陳建仁是我國卸任副總統，出任行政院長一職，格外受到關注。

▲陳建仁表示，（圖／記者葉政勳攝，2022.10.01）
▲陳建仁被看好將出任行政院長。（圖／記者葉政勳攝）
▲鄭運鵬參選桃園市長，力拚延續鄭文燦的五星級施政，帶領桃園進步不回頭。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲鄭文燦被看好出任行政院副院長一職。（圖／資料照）
另外，副閣揆一職預料將由鄭文燦出任。其過去擔任桃園市長，擁有豐富治理經驗，8年來政績普遍受到肯定，將是輔佐陳建仁的適合人選。至於原先也被視為副閣揆熱門人選的無任所大使林佳龍，則會出任總統府秘書長，擔任要職協助總統蔡英文。

對於內閣改組相關議題，蘇貞昌今（18）日受訪時表示，他和蔡英文有討論內閣如何調整，明天就會知道結果，請大家耐心等待。

蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧今日則表示，內閣是不是會改組是總統權限，相信蔡英文會很快跟大家報告，而父親蘇貞昌最喜歡的就是為國家做事，也感謝國家、總統、人民給他機會能為台灣做事。

林右昌今日則說，出任內政部長是報派，他個人沒有得到任何的訊息，有消息再跟大家報告。

潘孟安昨日也說，自己還在屏東整理東西、陪伴家人，關於入閣是報派，目前沒有任何規劃。

黨政人士指出，陳建仁接任行政院長一事已成定局，不過其較缺乏第一線政務經驗，因此由鄭文燦出任副閣揆輔佐政務，將是妥適安排；另外，陳建仁有形象牌、鄭文燦有政績牌，2人將是面對2024年總統立委大選最好的內閣團隊。

黨內人士也說，蘇貞昌近幾年率領內閣團隊防堵非洲豬瘟、百年大疫，還維持住內政、經濟表現，堪稱歷來最優秀的行政院長，現在即將卸任，將是完美謝幕，會有很高的歷史評價。

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