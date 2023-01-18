乳癌防治推廣座談　媒合多元產業守護女性健康

總部設在高雄的量粒生化科技公司近年積極投入非營利公益活動，為照顧更多的女性朋友，特別結台灣乳房身心關懷協會積極拓點，日前在台中市舉行「乳護新生 創新育成」台灣乳房身心關懷協會台中分處啟動儀式，並針對現代職場女性身心議題及美麗健康產業合作進行分享交流。
記者陳美嘉／高雄報導
量粒生化科技董事長吳承駿表示，現代職場女性面臨到的壓力不僅是在家庭生活，還延續到了事業發展及經濟負擔，根據衛福部統計資料顯示，每年有逾萬婦女罹患乳癌，逾2,000名婦女死於乳癌，患者並有愈來愈年輕化的趨勢，無疑在女性族群中拋下一顆震撼彈，防治乳癌已是全民刻不容緩的課題。
台灣乳房身心關懷協會台中分處啟動儀式，由芘提美容健康顧問兼美胸大使劉芊卉號召在地護胸保健師進行分享交流，除推廣「及早預防、及早發現、及早治療」的乳癌防治觀念，並負起企業社會責任，推動在地美容美體業服務升級，並媒合多元產業為女性健康守護宣導。
台灣乳房身心關懷協會總幹事李國郡表示，協會成立宗旨是與學術界、產業單位及政府結盟，共同為女性打造全方位、多元化的專屬秘密花園，與女性同胞一起來做「手護終身相伴的自己」，從平日生活關懷自身開始做起，一步步讓台灣女性遠離乳癌帶來的恐懼，並導入國際CIP認證，提供「美胸大使專業培訓」相關課程，透過企業支持與新竹在地美容美體店家合作，提供北部民眾「守護123」衛教服務，也提升就業能力，讓這張證照擁有和以往不同的功能性。