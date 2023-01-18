主播廖芳潔年假放到滿 黃筱純「拋夫棄子」除夕留守台北
鏡電視當家主播廖芳潔難得過年放滿9天年假，「鏡電視的主播們都在搶過年上班，所以我今年能回南投老家陪家人，還可以抽空耍廢！」除夕當天則由王顯瑜坐鎮播報，王顯瑜說：「我是台北人，可以播完晚間新聞再回家吃年夜飯，所以上班當仁不讓，讓外縣市的同事能休假回家過年。」至於黃筱純則語出驚人的笑說：「今年初一、初二連2天播報，我可以名正言順的『拋夫棄子』！」黃筱純說，今年過年先生帶小孩回鄉，自己從除夕開始留守台北，還說已經想好要追劇跟放空，享受難得的「偽單身假期」。
記者侯家瑜/綜合報導
朱培滋負責小年夜以及初七、初八的播報工作，「這是當主播以來，難得能在過年期間好好休假，非常期待」。陳采沂、陳璽鈞「雙陳主播」分別擔任初三與初四的播報工，初五及初六則是由財經主播詹璇依上場。有2個寶貝女兒的詹璇依分享，小孩紅包的投資心法，「我的投資法『母子基金法』，就是單筆買進穩健的母基金，定期定額投入資金至子基金，子基金達停利點時，就把資金轉回母基金繼續投資，如此一來，小孩的紅包錢能繼續錢滾錢。」
9天年假放好放滿的人，除了廖芳潔之外，還有來自南台灣高雄的王鈺婷，她說過年的時候，親戚一大群人相聚非常熱鬧，「但我已經想好了，如果被問到『什麼時候結婚』這種不想回答的問題，就推給妹妹回答。」同樣放滿年假的晨間新聞主播潘照文則說，由於迷上龜背芋，已經跟婆婆請好假，「初一要先殺回娘家屏東，直奔萬丹走訪龜背芋王國，而且我已經跟老闆約好了呢，準備大肆採購一番。」