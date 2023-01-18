宋少卿露面為酒駕道歉　決裂馮翊綱「只是氣話」

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日前宋少卿被周刊拍到1夜趕場2攤，豪氣喝酒8小時，酒後乖乖搭捷運回家，宋少卿表示自己前陣子把車子賣了，出門多半以捷運代步，不過賣車和酒駕毫無關聯，「喝酒是一回事，開車是一回事，喝酒拿起方向盤就是錯了。」
筋斗云創劇本創投平台自2017年創立以來，孵化了54部優秀劇本，總共有5件作品獲得平台聯合投資機構購買、有2件作品獲得開發權，累積至今有4部劇本已經被搬演到舞台上。
儘管3年來疫情對影視產業影響巨大，整體市場情況嚴峻，這一屆仍有兩岸8家投資公司積極參與劇本的評審與選購，並邀請到3位平台特邀評審：《我的婆婆怎麼那麼可愛》製作人陳慧玲、演員修杰楷、《角頭-浪流連》導演姜瑞智，評審百忙之中抽空參與發布會在現場推薦他們喜歡的劇本，修杰楷也以預錄好推薦影片，希望能夠加速作品與製作方的媒合效率、增加合作的機會。
第6屆筋斗云創劇本創投平台收到512件500字故事投稿，經過了半年3個階段的評選、輔導、孵化後，產出了9個完整的劇本作品，有科幻結合政治的深度愛情劇《命定晶片》（潘尚均）、建構在民國初年戰亂年代的黑色喜劇《急就章》（潘睿杰）、懸疑推理劇中劇《劇本殺青啦》（施瀞婷）、透過人機互動反思人性的《愛與機器人》（張文婷）、探討成功定義的懸疑喜劇《哪家鄰居嫌我吵？》（許弘蔚）、反思當代社會的都市寓言《臺北好人》（劉勇辰）、新穎的懸疑劇場故事《鈴鐺若響起》（梁家恩）、翻玩錢財勢力的愛情喜劇《我和幫繳房租的鬼室友》（許弘蔚）、融合多元視角的愛情劇《二分之一的可能》（劉勇辰）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！