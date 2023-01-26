年後出國搶先卡位！旅遊業者推兔年萬組紅包天天抽

可樂旅遊召喚廣大的旅胞們，加入LINE官方帳號，接收全球好玩、好康最新消息，搖身站在旅遊最前線！業者今（202ˇ）年特別將「春節不打烊」專案延長加碼，首波1月20日至1月29日「新春紅包刮刮樂」，每天祭出上千組刮刮卡，價格從88元至3888元。第二波從1月30日至2月4日，加碼祭出「開工大吉」紅包，優惠代碼即抽即用，總計將送出上萬組旅遊紅包。
可樂旅遊網羅年後旅遊熱點，包含短程線的日本、韓國、東南亞、海島，以及長程線歐洲、澳洲，「出國遊GO嗨」活動，精選近百支團體旅遊商品，限定三月指定出發日，打出破盤超殺價格，疫後首檔海外度假之旅，可樂旅遊一應俱全，給旅人最豐富多元的旅遊選擇。
春季精選遊程包含日本九州溫泉酒店五日遊，豪斯登堡賞鬱金香花海，主題樂園一日無限暢玩，置身於能古島，在櫻花與油菜花交相輝映的人間仙境漫步，花季最前線三萬元有找。韓國釜山全新玩法，搭人氣爆棚海岸景觀列車，觀海雲臺美景，體驗華麗韓服漫步老街，六天五夜16,900元起；東南亞海島假期，踏上檳城尋根之旅，走進傳統馬來村莊，體驗怡保生態文化歷史，夜宿五星精品酒店，五天四夜每人19,988元起。
此外，業者也嚴選歐洲、紐澳特色遊程。巡迴東歐四國，一探歐洲最大天然鐘乳石洞，造訪世界遺產十六湖國家公園，乘船遊歷多瑙河，沉醉於音樂之都維也納，十日遊程再加碼贈全程導覽耳機，每人65,900元起。搭乘私人百萬遊艇暢遊黃金海岸，入住考拉奔度假山莊，體驗在地鄉村生活，還有機會與袋鼠近距離接觸！澳式美酒之旅，5萬元有找。
喜迎解封後第一波海外假期，搭配限時好禮大放送，業者表示，將持續開發高品質旅遊行程，提供專業導覽與解說，無論是看美景、吃美食，或體驗特殊活動都能一站滿足。
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