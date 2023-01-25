台灣燈會在台北！十二行政燈區一起點亮台北

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在「台北101 閃耀夢想」展演中，大家可以看到來自外星球的可愛兔星人T2，透過台北101降落地球！活蹦亂跳的T2這次要在台北大玩特玩，還要跟台北的大家當好朋友，來到未來展區不妨抬起頭跟台北101上的T2打招呼。燈會期間下午5點15分至9點45分，每半小時還可以看到台北市政府與台北101的光雕華麗共演。
此外，本次燈會要角主燈「玉兔壯彩」，自2月5日起，於晚間6點每半小時展演1次，能看到由知名藝術家Akibo一手打造、佇立於國父紀念館，具有科技感外型的機器玉兔將帶領我們回顧過去一年台灣的驕傲，藉以迎接更美好的兔年，為全民祈福生活安定、夢想起飛。此次台灣燈會讓遊客除了欣賞主展區外，也可走進十二行政區，感受十二種不一樣的台北容貌，使整個台北市都是台灣燈會。
除了主要展區外，各個行政區燈藝也各有不同特色，在北投、信義、文山燈區以自然生態為主，設計多元材質作品並結合生態環境；內湖、大安、中正燈區以人文特色為主，利用藝術互動呈現在地人文及歷史文化，讓參加的民眾身歷其境。而士林、南港、大同燈區以文化藝術為主，邀請藝術家釋放想像力，探索藝術創作可能性；松山、萬華、中山燈區以宗教民俗為主，將作品結合傳統與創新打造傳藝之美。