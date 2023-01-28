通訊傳播市調出爐　台灣僅逾兩成民眾使用5G服務

我是廣告 請繼續往下閱讀
另依據111年消費者行為調查結果顯示，我國16歲以上民眾超過5成在住處僅使用行動電話；超過7成民眾尚未從4G轉換到5G服務，原因以「目前使用的4G服務已足夠滿足需求」的比例最高。而對4G與5G的行動電話使用滿意度，民眾認為5G的網路傳輸速度優於4G，但網路涵蓋率仍有進步空間。此外，近9成的民眾可於住處上網，最常使用的上網方式歷年皆以行動網路比例高於固定網路，8成民眾表示上網主要是使用搜尋引擎獲取資訊。
報告中也指出，我國16歲以上民眾主要的收視來源是有線電視，其次為OTT TV；曾看過OTT TV的民眾中，近5成表示「原先都沒有收看其他電視節目系統或平臺」，而有4成表示原來是收看有線電視，轉換觀看OTT TV的原因以「傳統電視服務收費太高」比例最高。另外，約有7成民眾知道電視節目內容可能包含置入性行銷、贊助或冠名贊助情形，其中超過6成民眾可以接受置入性行銷或贊助行為。而對於新聞資訊是否為假訊息，多數民眾則是「依自己的知識、經驗等判斷」來確認，約2成民眾是「不會確認該則新聞是否為假訊息」。
NCC說明，該報告除呈現產業調查結果與分析外，並針對國際上5G應用、低軌衛星、6G整備、資安發展、OTT規管方向、假訊息應對措施、新聞媒體分潤以及數位平臺壟斷等全球關注議題深入研析，最後綜整討論整體通訊傳播市場現況與趨勢變化，帶出我國現階段面臨的挑戰、發展契機與未來展望。
NCC表示，在5G通訊技術興起及數位匯流趨勢下，通傳市場發展攸關我國重要經濟發展動能。通訊傳播市場報告為針對國際與我國通傳產業分析之綜合性報告，藉由探究我國市場供需結構，同時參酌國際標竿國家產業政策方向，自106年起每年出版至今，為相關產官學界所倚重，亦是NCC監理政策之重要參考。