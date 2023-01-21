經濟部推薦！10大台菜餐廳都在這　道地珍饌美食一手掌握

經濟部推動台菜餐廳徵選已邁入第三年，「2022山海台菜餐廳」於去年10月底剛出爐，經濟部表示，這些入選餐廳絕對是春遊不可錯過的選擇。
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再來到新北八里海濱邊的原民台菜「芭達桑原住民主題餐廳」，經濟部提到，絕不能錯過它的招牌好菜「揚眉兔氣金饗拼盤」，拼盤內包含原民風味的小米醉蝦、馬告佃煮鮑魚，還有口感香脆的飛魚卵香腸等料理，純粹在地的食材加上精湛的手藝，平凡中帶點驚奇成為店家最大的特色。
接著到了中部，第一家先是台中沙鹿米其林指南推薦「梅子活海鮮餐廳」，店家赫赫有名的「紅蟳粉絲煲」，澎湃的視覺享受以及鮮香濃郁的紅蟳，經濟部稱「絕對是老饕的最愛！」接著前往到南投埔里的「金都餐廳」，必吃的國宴級美食料理「手作紅麴滷蹄膀」，精心慢滷的紅麴醬汁，再加上埔里陳年紹興酒，讓人吮指回味、難以忘懷。
另外，還有雲林斗南的「稻香村懷舊料理」，「脆皮桶仔雞」是必點招牌，外皮烤到極致爽脆，搭配稻香村特製醃料，讓雞肉的每一口都有濃郁香氣，外酥內嫩的口感，滿足味蕾的享受。
經濟部接著推薦辦桌界的南霸天「阿勇師餐飲事業」，一定要品嚐老師傅的經典菜「極品佛跳牆」，有十多種頂級山珍海味，再放入以老母雞大骨熬入味的高湯底淬煉而成，滋味鮮醇，湯頭濃郁，顯現不同食材美味層次，適合過年團圓齊聚享用。
接著到台灣最南端屏東的「忠東港海產餐廳」，經濟部表示，內行人必點經典手路菜「蜂巢蝦」，多尾鮮蝦以蛋酥包覆，酥脆的外皮以及結實的口感，每一口都充滿驚喜。再來到好山好水的台東池上，曾獲得溯源三星級榮耀的「池農田媽媽養生美食餐坊」，店內的經典招牌「鮮味十足的櫻花蝦米糕」，選用池上優質好米，更是還原台菜豐富的原味。
最後，山海台菜絕對不能錯過具有豐富文化資產的金門，以及在地知名的宴席名店「盈春閣餐廳」，經濟部特別推薦「酸白菜紅蟳煲」，用金門高粱醃製的酸白菜，凸顯了紅蟳的鮮甜風味，精緻的餐點以及優雅的環境，大大滿足視覺及味蕾。此外，澎湖的福朋喜來登酒店「聚味軒海鮮中餐廳」也絕對不能錯過，經濟部大推招牌「花菜干封肉」，花菜干溫和的引味出滷香的封肉，柔嫩的肉質入口即化、肥而不膩。
經濟部邀請民眾，在春節期間到各年度獲獎的台菜餐廳，品嚐道道地地的台菜珍饌美食。