聯準會官員放鷹、擔憂經濟放緩！美股道瓊大跌613點

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，美國勞工部18日公布的數據顯示，去年12月生產者物價指數（PPI）年增僅6.2%，低於預期的6.8%與修正後前值7.3%，加上耶誕檔期零售銷售額僅升5.3%、比預期還差，以及聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）確診等消息，都不利於美股表現。
聯準會聲明指出，69歲的鮑威爾18日接收新冠病毒檢測，結果呈現陽性，已開始在家隔離並遠距辦公。有分析指出，雖然美國通膨的情況有所放緩，但整體來說經濟活動仍然偏溫和，投資人普遍相信，未來一段時間，經濟不會有明顯增長。
除此以外，美國聯邦準備銀行體系內部專家，如克利夫蘭聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of Cleveland）行長梅斯特（Loretta Mester）認為，升息行動開始見效，甚至應該繼續升息一定的幅度；聖路易斯聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of St. Louis）行長布拉德（James Bullard）也聲稱，聯準會有需要持續升息，以確保通膨率繼續下降，直到目標達成為止。
聯準會預計將於美國時間1月31日至2月1日再開會討論升息議題，鮑威爾將在議息會議後舉行新聞發布會。