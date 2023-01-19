今晨最低8.7℃！7縣市低溫特報　初二起冷氣團到下探6度

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週五小年夜東北季風稍增強，北台灣白天高溫稍降，其他地方變化不大；迎風面水氣增多，降雨範圍擴大，北部及東半部地區有局部短暫雨，東北部及東部有局部較大雨勢發生的機率，中南部地區為多雲到晴。
週六、下週日東北季風減弱，風向轉為東南風，天氣回暖，北台灣氣溫回升；東半部及大台北地區雖仍有局部短暫雨，但降雨會逐漸減少，其他地區為多雲到晴。下週一強烈大陸冷氣團或寒流南下，下週二、下週三強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣明顯轉冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，今日大台北東側及東半部偶有局部短暫雨；新竹以南晴時多雲。白天起冷空氣略減弱，北台灣仍偏冷，其他地區早晚冷，日夜溫差大；各地區平地氣溫：北部11至19度，中部10至25度，南部11至26度，東部13至25度。
最新模式模擬顯示，小年夜至除夕晨、東北季風略增強，北台灣白天氣溫略降，低溫變化不大；水氣略增，北海岸、大台北及東半部有局部雨，新竹以南晴時多雲。除夕至年初一冷空氣減弱，氣溫回升，為短暫空檔；西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨，各地白天舒適、早晚偏涼微冷。
吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，年初二至初四另一波強冷空氣南下，氣溫逐日下降，初三、四達「寒流」(台北測站≦10度)的機率高，平地最低氣溫將下探6度，高山有降雪機率。年初五、六冷空氣逐日減弱，氣溫回升。初七又有一波相對較弱的冷空氣南下，影響程度待觀察。（編輯：倪浩軒）