稅務4新規上路　民法年齡下修影響免稅額及自用住宅適用

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KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務部執業會計師黃彥賓指出，CFC制度是財政部為因應全球反避稅趨勢的產物，以往企業或個人常在低稅負國家設立紙上公司，利用三角貿易將不合常規的利潤保留於境外公司不分配，致我國稽徵機關無法對其課稅，然於CFC制度實施後，稽徵機關將擁有課稅的法源依據，可望能有效解決此租稅規避問題。
同時，今年起民法成年年齡下修至18歲，個人是否成年是判斷其有無完全行為能力的標準，因此，稅法相關條文中有以「成年」或「未成年」為適用要件者，亦受影響，例如在2023年度中滿19歲（成年當年度仍可由納稅義務人申報扶養）的成年子女，若未符合在校就學或無謀生能力等條件，不得列報受扶養親屬免稅額。
此外，今年起僅有滿18歲成年子女設籍的房地於出售時，不符合房地合一自住房地租稅優惠條件等，而於地價稅及房屋稅的自住優惠稅率以及土地增值稅一生一屋，今年年起滿18歲可單獨計算適用。
KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務部副總經理施淑惠說明，稅法中對於成年的認定，並未有特別規範，故準用民法的規定辦理，建議納稅者應留意民法修正造成之租稅法令相關適用影響，以維護自身納稅權益。
另外，企業自2022年1月1日起至2024年12月31日止投資於資通安全產品或服務之相關全新硬體、軟體、技術或技術服務，得選擇以支出金額5%或3%限度內，分別抵減當年度應納營利事業所得稅額，或自當年度起三年內抵減各年度應納營利事業所得稅額。黃彥賓提醒，資通安全投資抵減有關「當年度」的認定，是以產品、服務交貨之年度或技術服務提供完成之年度為認定依據，並非以統一發票或付款憑證所屬年度為依據，故企業於2023年度1~5月申請2022年度的投資抵減時，應特別留意前述當年度認定的問題。
自2023年1月1日起，營業人專營或兼營以網路平台、行動裝置應用程式（APP）或其他電子方式銷售貨物或勞務，其稅籍應登記項目新增「網域名稱及網路位址」及「會員帳號」，並應於網路銷售網頁及相關交易應用軟體或程式清楚揭露「營業人名稱」及「統一編號」，且應負保管及提示會員交易紀錄之協力義務。財政部並核釋自2023年1月1日至同年4月30日止為輔導期間。
施淑惠指出，平台巷營業人主要以電子形式保存所有必要交易紀錄等資訊，為利會計事項的證明，而有依規定保存的必要，故財政部增訂平台營業人應負保管及提示會員交易紀錄的協力義務，以利課稅資料的蒐集，此亦為防止藉由網路交易而逃漏稅捐的另一反避稅措施。