以戰止戰！蒲亭：特別軍事行動　為阻烏東持續多年之衝突

我是廣告 請繼續往下閱讀
蒲亭堅信，莫斯科長期以來一直尋求通過談判解決頓巴斯衝突，而此次侵烏，作為特別軍事行動的一部分，都是為了阻止這場已持續8年的戰爭，保護生活在這些地區的俄語居民；在他的眼裡，烏克蘭東部是俄羅斯的「歷史領土」，克宮所做的一切都是為了追求烏克蘭的「非軍事化」和「去納粹化」，以防止對俄羅斯構成威脅。
除此以外，蒲亭18日還參觀了聖彼得堡的一家國防軍工廠，承諾提供更多社會福利，有信心俄國在國防工業的努力，將確保俄羅斯取得勝利，宣稱俄國生產的防空導彈是美國的3倍。
有分析指出，俄國已經在醞釀第2波的動員行動，儘管克里姆林宮否認，但整個冬天，烏克蘭戰事越演越烈，就像一場消耗戰，尤其是圍繞烏國東部的巴赫穆特（Bakhmut）爭奪戰，雙方的每日戰損很難估計；由於預計俄烏都將在春季重新展開反攻，所以外界普遍預期俄羅斯將試圖動員更多人。
對於未來幾年持續擴大其軍事力量，莫斯科可說是毫不掩飾其企圖，國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）去年12月就曾提出2026年要將軍事人員從目前的110萬增至150萬的提議，還制定了更全面的軍隊改革和重組計劃，強調只有加強武裝部隊的關鍵結構，才能保證國家安全。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）17日也表示，由於西方正在烏克蘭與俄羅斯進行「代理人戰爭」（proxy war），因此這些變化都是必要的。