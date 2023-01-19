西藏隧道雪崩已8死！失蹤者家屬：丈夫本要回家過年了
西藏林芝市米林縣派鎮至墨脫公路多雄拉隧道出口（墨脫方向），17日晚間發生雪崩，導致多部汽車及人員被困，截至發稿時間為止，已知至少8人死亡。有失蹤者的妻子表示，丈夫原本計畫要從西藏回家過年，卻在前往機場的路上失聯，讓家屬心急如焚。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《紅星新聞》等中媒報導，1月17日晚間將近8點，西藏林芝市墨脫縣公安局接獲報案電話，說米林縣派鎮至墨脫公路多雄拉隧道出口（墨脫方向）發生雪崩，當局立即派出救援隊趕赴現場，至少投入專業救援力量246人、各類車輛70多輛、大型機械10台和搜救設備994件（套），共開挖救援通道達350多公尺。
雖然全力搶救，但截至發稿時間為止，搜救人員已發現遇難者8人，與此同時，當地政府還需與失聯、遇難人員家屬聯繫，進行安撫、善後的工作。多名當地居民告訴中媒，事故路段附近曾多次發生雪崩。
來自重慶的李女表示，她在17日下午2點與丈夫最後通了1次電話，而從17號晚上8點開始就再也聯繫不上對方。由於夫妻倆都不是林芝當地人，丈夫原本打算前往林芝機場，搭乘飛機回家過年，但過程中丈夫曾透露，當地雪大路滑，後來就聯繫不上了，車上同行的一共有4人，目前也都處於失聯狀態。
來自山東的王姓男子則表示，自己的叔叔大約1週前從山東臨沂出發，獨自開車前往西藏旅遊，但叔叔的車在17日晚間傳出報警信號後，家人就再也無法與叔叔取得聯繫，定位則顯示車輛的位置就在事故地點。