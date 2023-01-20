名家論壇》黃創夏／賴清德不領導　就被側翼領導

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事實上，從立委補選之開票結果來分析，吳怡農的「非典型選法」結果出乎意料，甚至可以用「令人驚豔」來形容，這場選舉基本盤的差距太明顯了，光是一個長期偏藍的民生社區票倉一帶，這裡王鴻薇就領先了吳怡農超過6000票，比最後開票總結果領先吳怡農的5000多票還多，說穿了吳怡農會敗，勢所必然。
然而，在開票前夕，因為選情單純、結構明顯，開票前各方預估投票率不會超過四成，而在基本盤動員差距下，預估吳怡農將輸1萬3000多票到1萬5000多票左右，沒想到吳怡農的非典型打法，竟然催高了原本被認定可能不想投票的中間和年輕選民，投票率衝到43%以上，僅輸5000多票，而且還創下中山區的立委選舉，民進黨首度超越國民黨的紀錄。
這樣的結果，原本該是賴清德的定心丸，證明可以不用靠「戰狼」般撕咬、不必靠「網軍」帶風向的正面選法，一樣可以超越這些年民進黨慣常的「負面選舉」和「減法戰爭」那種已經在去年1126大選被選民唾棄的打法，賴清德在爭取黨主席選舉過程中揭櫫的「民進黨不該只是『辯護』，而是應該要求行政部門說明更清楚」的務實和謙卑態度應該受到肯定，而且未來的「一定有初選，現任者未必優先」還有「不分區也不保障一定可以再被提名」的改革，都有了事實證明可行的基礎和驗證。
但是，賴清德卻馬上受到考驗，這是那些在1126縣市長敗選之後被點名是「戰犯」之一的「側翼」馬上反撲了，有一些「義勇軍」紛紛指陳吳怡農「如同宋襄公」，一場其實大的不算的非典型選戰被形容是丟盔卸甲，然後又開始替林智堅「平反」，圍剿和賴清德親近的高嘉瑜以及砲打王世堅。
這個現象的本質叫做「側翼放槍，意在清德」，賴清德在2019年挑戰蔡英文那一役當中，飽受網軍之害，側翼和網軍當然知道，過去在蔡英文和蘇貞昌時代，說風是風、說雨是雨的「話語權」和「聲量」的「老大」地位，將受到賴清德的挑戰與威脅。
而賴清德勢必在上任之後，必要挑戰目前掌控民進黨「話語權老大」的側翼與網軍，畢竟在民進黨的文化當中，「頭銜」從來都不是決定性因素，只有實力才能當「老大」，賴清德雖然是黨主席，但在政治上還是必須遵蔡英文，而且蔡英文也頂多是在外交事務上讓賴清德「跑跑腿」，賴清德不會是國防外交的老大。
至於內政，那就更不必說了，賴清德身為副總統，在憲政體制上本就不能直接對行政院指手畫腳，而行政院的掌握，英系絕不放手，部會首長也不必然要聽民進黨黨中央的指令，其實連事先告知都大可不必，賴清德其實尚無太多使力之處。
沒有真正的掌舵權力、沒有行政資源的如臂使指，還有網軍和側翼的緊抓話語全不放，而且防範賴清德的整頓‧‧‧賴清德想要成為民進黨在2023年的「老大」，可見仍有艱辛的考驗在面前！
賴清德須知，如果你不挺身領導，就會被「側翼」所領導，蔡英文和英系正是前車之鑑，千萬不要重蹈覆輒！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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