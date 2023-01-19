刑警參加黑道慶生趴影片外流 真相揭曉是「她」自拍惹禍
本月13日，基隆市傳出有警員參與昔日天道盟太陽會要角、林姓男子的慶生趴，影片在網路流傳後，基隆市警局督查室懲處開鍘，鄭姓小隊長記過2次改調制服，其餘7名員警則記過1次；而正副分局長、偵查隊正副隊長、及第二組組長，因督導不力，慘被連坐申誡、記過處分。至於影片究竟是誰所拍，警方調查後發現，是當天林男的女友拿手機錄影自拍，並放上個人臉書，不料之後被轉傳出去，引發軒然大波。
編輯中心/綜合報導
據了解，13日晚間，基隆市暖暖區暖暖街某餐廳，基隆警三分局鄭姓小隊長邀偵查隊7人出席，參加過去為太陽會要角的林姓男子慶生趴，在場共14人，而慶生畫面之後遭流出，引發爭議。出席7人全被懲處，而正副分局長、偵查隊正副隊長、及第二組組長，也慘遭連坐處分。
基隆市警局表示，鄭姓小隊長雖有事前報告，但卻涉及申報不實，餐敘行為與申報目的不符，加上畫面流出，引起社會譁然，嚴重影響警譽。懲處絕對秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，從嚴究責以展現端正警察風紀決心，維護警察形象。
而外界有聲音懷疑整起事件是警方遭人設局，不過據警方調查發現，影片是林男的女友當天拿手機自拍所錄下，事後林男女友將影片貼上個人臉書炫耀，但影片再被轉傳到公開社團曝光後，刑警與黑道餐敘慶生立即引發爭議，也讓基隆市警局督查室不得不出手維護警譽。（編輯：倪浩軒）