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軍購「火山布雷系統」惹議！立委：應發展無人布雷艇取代

▲台灣民眾黨立院黨團舉行「台美關係新進展，政府要向人民說清楚」記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2023.01.19）
▲台灣民眾黨立院黨團舉行「台美關係新進展，政府要向人民說清楚」記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2023.01.19）

記者呂炯昌／台北報導

美國拜登政府在去（2022）年底宣布第8批對台軍售案，售台「火山陸上機動布雷系統」（Volcano Anti-Tank systems），但卻遭反對者質疑恐讓台灣戰時成為「地雷島」。對此，台灣民眾黨立委邱臣遠表示，台灣智慧水雷技術逐漸成熟，若能積極發展無人快速布雷艇，相信一定程度可以替代「火山布雷系統」，敵軍拒於海上。

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台灣民眾黨立院黨團今日舉行「台美關係新進展，政府要向人民說清楚」記者會，邱臣遠表示，烏俄戰爭轉為持久戰，影響全球經濟與安全甚鉅，中共與台灣的矛盾也成為國際焦點，政府去年底宣布義務役恢復至一年後，始終無法進一步提出明確建軍規劃，面對兩岸緊張情勢也無法妥善因應，民進黨政府應拋棄「政治凌駕專業」的陋習，知人善任才能避免治國無方的鬧劇一再重演。

邱臣遠指出，面對中共軍事武力恐嚇，台灣亟需發展不對稱戰力，國防部2020年計畫向美國採購「迅擊智慧型水雷」，搭配台灣自製「萬象水雷」反制中共海軍集結渡海，兩年過去水雷變成地雷，國防戰略說變就變，有違濱海決勝的宗旨。台灣智慧水雷技術逐漸成熟，若能積極發展無人快速布雷艇，相信一定程度可以替代「火山布雷系統」，將敵軍拒於海上。 

邱臣遠直言，個資外洩成為台灣常態，近日爆出「情協人員資料表」在網路公開販售，資料詳細程度令人咋舌，政府行政失靈，國安工作更是保密失敗，情報失靈。邱臣遠提出4項訴求，要求國防部詳細說明現階段戰略方向、建立完善水雷戰力、重視情報人員重要性並建立有效防駭手段。

立委張其祿表示，為期四天的「台美21世紀貿易倡議」談判在台北落幕，就貿易便捷化、反貪腐、善政實踐與數位貿易等議題交換意見，並在多個領域達成初步共識，台美貿易倡議有所進展值得肯定，然而政府應該說清楚、講明白談判內容對台灣有什麼實質影響。

張其祿直言，「台美21世紀貿易倡議」啟動超過半年，至今拿不出明顯成果，企業反應冷淡，民眾也普遍解讀為政治宣傳，尤其談判過程缺乏公開透明，欠缺任何可量化評估的內容，讓社會大眾懷疑當年萊豬准入換FTA爭議會否再次上演，這也是對於執政黨的強烈質疑。

張其祿指出，相較馬政府時期與中國大陸的制度化協商，如ECFA開會前後行政單位都要赴立院報告，「台美21世紀貿易倡議」顯得非常模糊，程序應該更加透明、協定內容也要公開，方能加速各界需求盤點、彙整，以利進一步規劃因應方案，蔡政府不該繼續牛步，推動台灣加入CPTPP、IPEF等國際組織要有實際進展，才能提升台灣的經濟韌性。

民眾黨團最後呼籲，蔡政府切勿繼續把應該公開透明的資訊操作成黑箱作業，只有開誠布公與社會溝通，才能真正理解人民需求，也請中央為所應為補起資訊保密破洞，別成個資外洩的最大破口。

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