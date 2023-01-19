蘋果突襲發表新款HomePod！當對講機、測溫濕度還更便宜
▲蘋果日前才剛推出新的Mac筆電，想不到隔日再公開發表睽違2年後再出新品的HomePod（圖／官方提供）
記者張志浩/綜合報導
2023-01-19 11:09:30
蘋果17日晚間無預警突發升級版的全新晶片M2 Pro和M2 Max，對應的新款裝置有搭載M2 Pro/M2 Max晶片的14吋或16吋的MacBook Pro筆電，以及M2/M2 Pro版本的Mac mini。昨（18）日又搞突襲，無預警
推出HomePod第2代。 而此次HomePod睽違2年後再推新品，售價也比前代便宜600元，為新台幣9300元，功能上內建溫度與濕度感測器，同時使用兩個或多個HomePod或HomePod mini，還可以當作對講機向其他房間廣播訊息，全新HomePod在台灣將於日後在官網和Apple Store app開放預訂。
據官方資料指出，全新HomePod的「聲音辨識」，能辨認煙霧或一氧化碳警報的聲音，並在聽到聲響時發送通知至使用者的iPhone，且HomePod 2全新內建 「溫度與濕度感測器」，能測量室內環境，讓使用者可以進行自動化設定，在房間達到特定溫度時自動關閉百葉窗或打開風扇。啟用 Siri 後，使用者也能輕鬆操控單一裝置，建立如「早安」等情境，並一次啟用多個智慧居家配件，甚至無需動手，即可設定重複執行的自動化動作。 官方表示，第2代HomePod配有S7晶片，結合軟體和系統感測技術，提供更加先進的運算音訊，再搭配室內空間感測功能，HomePod可以從周遭表面的反射聲辨識裝置是靠牆或是獨立放置，藉此即時調整音質，波束成形的五個喇叭陣列也可以精準控制方向，分別傳遞直達聲或環繞聲。 ▲新一代HomePod內建溫度與濕度感測器，能測量室內環境，讓使用者可以進行自動化設定。（圖／官方提供）
若同時使用兩個、多個HomePod或HomePod mini 揚聲器，使用者只要說「嘿 Siri」或觸碰並按住HomePod頂部，就可以透過多部HomePod揚聲器播放同一首歌曲，或透過不同HomePod播放不同的音樂，甚至還可以當作對講機向其他房間廣播訊息。
最後得益於超寬頻技術，使用者能直接讓HomePod接力播放iPhone上播放的內容，包括音樂、podcast和通話，只要將 iPhone 靠近 Homepod，聆聽建議就會自動顯示。HomePod最多可以識別6種不同聲音，因此每一位家庭成員都能聆聽自己的個人歌單、詢問提醒事項和設定行事曆活動。此外，HomePod 的「尋找」功能可以讓失蹤的裝置播放聲音，協助使用者尋找 iPhone等裝置，若親友透過app分享位置，使用者還能使用Siri詢問他們的所在地。
▲全新HomePod售價比前代便宜600元，為新台幣9300元，日後將在官網和Apple Store app開放預訂。（圖／官方提供）