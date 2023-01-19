嬰幼兒RSV橫行無阻！　兒科醫籲「年節避免出入這些地方」

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症狀持續數日 幼兒的反應大馬瑞杉主任說，這起個案的小女嬰出現發燒、咳嗽、呼吸喘的症狀，在診所服藥5天還是發燒，症狀沒改善，轉院就診時他發現女嬰已經引發支氣管肺炎，馬上安排女嬰住院並採樣進行呼吸道多病原聚合酶鏈反應分析，發現是RSV感染，住院隨時觀察並進行類固醇等相關治療後，5天後出院。RSV對成人而言就像感冒，但對抵抗力較弱的嬰幼兒相對嚴重許多。
馬瑞杉主任表示，RSV是藉由飛沫或接觸傳染的病毒，入秋以來，各地的幼兒病例逐漸增加，病程通常快速猛烈，如果沒注意，可能引發嚴重呼吸衰竭，甚至併發腦炎或心肌炎，危及生命。
呼吸道感染 預防變重症馬瑞杉主任指出，RSV感染症狀如同一般感冒，較大的差別是感冒常是上呼吸道感染，免疫力或搭配支持性治療，通常幾天就會慢慢改善。RSV則常是下呼吸道感染，入侵支氣管，誘發哮喘，痰會很多，引發急性支氣管炎、肺炎，尤其好發在2歲以下嬰幼兒，病況比較嚴重。
高危險族群要當心 評估施打單株抗體台灣兒科醫學會列出RSV的高危險族群，包括早產兒、患有慢性肺部疾病、先天性心臟病、染色體異常疾病、免疫不全疾病、神經肌肉疾病等孩童。馬瑞杉表示，這些高危險族群的2歲以下嬰幼兒，可以和兒科醫師討論是否施打單株抗體。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56511
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