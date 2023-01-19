快訊／本土確診＋18024！死亡個案增48人　境外移入390例

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指揮中心指出，今日新增48例本土病例死亡個案，為25例男性、23例女性，年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染、42例具慢性病史、34例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年5月15日至今(2023)年1月15日，死亡日期介於去年7月28日至今年1月16日。
指揮中心說明，今日新增390例境外移入個案中，為224例男性、166例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月19日至今年1月18日。
指揮中心統計，截至目前國內累計21,338,487例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,051,255例排除)，其中9,284,494例確診，分別為46,240例境外移入、9,238,200例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,977例COVID-19死亡病例，其中15,957例本土，個案居住縣市分布為新北市3,109例、臺北市1,741例、臺中市1,702例、高雄市1,581例、臺南市1,189例、桃園市1,176例、彰化縣1,036例、屏東縣616例、雲林縣522例、南投縣513例、苗栗縣441例、嘉義縣418例、宜蘭縣333例、基隆市325例、嘉義市270例、花蓮縣268例、新竹縣265例、臺東縣199例、新竹市175例、澎湖縣40例、金門縣38例；另20例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。