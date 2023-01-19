高雄青年失業率六都降幅最多 陳其邁：給年輕人更多支持
依據行政院主計總處昨（18）日所公佈之統計顯示，111年全年高雄市15至24歲青年失業率9.8%為六都最低，排名第一；而111下半年25至29歲失業率為5.5%，也比上半年下降1.6個百分點，降幅居六都之冠，排名為六都第3名，陳其邁受訪時表示，會繼續在實習的媒合、職場的體驗、多元就業方案，來給年輕朋友更多初入職場就業的支持。
記者鄭婷襄／高雄報導
陳其邁說，高雄市在15至24歲在去年全年年失業率是9.8%，25至29歲的年輕朋友失業率下半年是六都第三低，怎樣能增加就業或是促進產業升級，這兩年在大家的努力都有一定的成績，市府也會繼續在實習的媒合、職場的體驗、多元就業方案，來給年輕朋友更多初入職場就業的支持。
另外創業的部分，不管是資金、業師、相關輔導計畫也會同步加速進行，讓年輕朋友一方面增加就業機會、二方面也能有更優質的工作，也配合整個城市的轉型讓經濟能持續的發展。
陳其邁認為，產業轉型還是解決就業問題的重中之重，所以包括半導體或是亞灣區的亞灣2.0企業旗艦計畫都已逐步展開，一方面從傳統產業轉型，二方面也能夠帶動內需，服務業的需求也會更加強勁；以去年為例，預估營業銷售總額會達到5.8兆，意味不管在服務業、製造業，這兩年都大幅度成長，相信經濟繁榮、人民好生活、創造更多就業機會，都是未來四年努力的重點。