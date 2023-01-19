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讀建中曾在北一女門口站崗！蔣萬安：今天終於大方走進來

▲台北市長蔣萬安19日上午前往北一女中，慰勞從美國花車遊行返台的樂儀隊，並致贈10萬元獎勵金。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長蔣萬安19日上午前往北一女中，慰勞從美國花車遊行返台的樂儀隊，並致贈10萬元獎勵金。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

台北市長蔣萬安今（19）日上午前往北一女中，慰勞前往美國花車遊行回國的北一女樂儀隊，並且代表台北市政府致贈10萬元獎金。而在致詞時蔣萬安表示，自己已經期待已久「今天終於可以大大方方走進北一女中」，甚至透露自己過去在就讀建中時期，也曾與同學一同在北一女中門口「站崗」，直言自己以前高中心儀的女生也穿綠色制服。

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蔣萬安在致詞時表示，過去自己在就讀建國中學時，身著卡其色制服的他，也曾經在北一女中門口「站崗」過，「那時候就在想，哪一天我可以大方走進北一女校園，結果今天終於實現了。」蔣萬安說，自己過去在高中時，除了在校門口站崗以外，當時心儀的女生也是穿著綠色制服，也對樂儀旗隊有著莫名的欣賞。

而在接受媒體訪問時，記者也詢問蔣萬安這段往事，對此蔣萬安先是意有所指表示「我求生慾望很強的」引發在場人士笑聲。不過蔣萬安也表示，因為北一女中與建國中學距離很近，所以那時候會跟同學一起來這邊門口「站崗」，然後相約北一女的女同學們一起去補習班等等，都有滿滿的回憶。而今天主要是很高興北一女樂儀隊在國外成功演出，也希望他們可以持續把精神傳承下去。

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