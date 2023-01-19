他問路見「看到奶罩左轉」超困惑！結局神展開笑噴8千人
到了不熟悉的地區，要認路總需要靠令人印象深刻的地標，近日就有一名網友貼出和朋友的對話，只見他正在報路，卻是打「繼續順著高速公路走，看到奶罩左轉」， 讓朋友相當不明所以，還以為是路名，而爆笑的是過不久還真的看到一件胸罩掛在路邊樹上，名副其實的「看到奶罩左轉」，神展開讓網友們笑翻直呼：「多麼強的標誌物！」
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」中貼出對話截圖，只見他正在和朋友報路，不過卻是說「繼續順著高速公路走，看到奶罩左轉」，讓朋友看完滿頭問號，過不久還真的看到路旁樹上有一個胸罩高高掛著，讓朋友忍不住傻眼直呼「這到底X小啦，地上還有衣服褲子」，原PO也笑回「是不是很好認，看到奶罩左轉就對了！」他將對話PO上網後也幽默喊：「就說看到任務道具就左轉還在那邊不信。」
貼文曝光後，網友紛紛噴笑留言，「誰想出來的啦」、「超好認的地標啊」、「笑死，完全沒發現過，明天來探險」、「奶罩多麼強的標誌物」、「打造知名地標」、「NPC怎麼不見了」、「朝聖熱門點」、「好猛的報路法」、「這對常常迷路的人，是一種福音」、「過了這個奶罩，就是單行道了」，而原PO也在留言區呼籲：「我現在很擔心奶罩被幹走，拜託打卡就好不要拿走，謝謝。」（編輯：賴禹妡）