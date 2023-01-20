今小年夜迎2023大寒！命理師曝開運法：過年帶財靠這物

＊本篇重點提示＊1/20周五小年夜迎大寒
▪1/20是最後一個節氣「大寒」
▪今年大寒於16時19分交節氣
▪大寒務必先清掉舊春聯
▪大寒開運可穿紫色元素
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今（20）天不只是小年夜，也迎來24節氣中最後一個節氣「大寒」。古語有云：「大寒不寒，春分不暖」，意指大寒若不夠冷、寒冷冬季就會往後延，因此有大寒越冷、春天回暖越快的說法。民俗專家柯柏成表示，今年因為過年較早的關係，所以除夕前一天小年夜，恰好遇上「大寒」這個節氣，今年大寒的交節氣時間是周五1月20日下午16時19分。
最晚在大寒清掉舊春聯
民俗專家柯柏成提醒，如果還沒換新春聯的民眾，最晚在大寒這一天、也就是今天，要先把舊的春聯清掉，並在除夕夜前貼上新的春聯。此外，「大寒」這個節氣有個特殊的祕法，過去如果和他人因為誤會或其他因素，導致心裡有誤解或芥蒂，若是覺得這份情緣就這樣結束很可惜，在「大寒」這天很適合主動和對方聯繫，無論是非對錯，先和對方說對不起、送點禮物主動打招呼都可以，誤會很容易冰釋。
大寒開運法：穿紫色
民俗專家柯柏成也分享大寒開運法，在過年期間想試手氣的話，可以在大寒後到立春前（1月20日至2月4日），穿戴紫色的服飾，例如衣服、圍巾、絲巾、帽子、手套，點綴式的一件即可，千萬不要穿得全身紫，反而是弄巧成拙，一點點紫色元素就足夠開運，要上牌桌的人不妨先測試看看。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。