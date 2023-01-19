柯震東「嚴重破相」帥氣臉龐縫30針！凌晨一句洩真實心聲
藝人柯震東日前傳出拍攝Netflix奇幻台劇《乩身》時遭無人機撞傷，造成臉部「嚴重破相」，所幸未傷及眼睛，在緊急送醫縫針後，現已積極養病、治療中，主演戲份也全數暫停拍攝。他年初曾發文：「希望自己回到過去的模樣！」今（19）日又更新IG限時動態「談夢想」，能看出他對影視工作的執著及熱忱。
娛樂中心／綜合報導
柯震東日前在拍新戲《乩身》時，特寫柯震東臉部的無人機突然失控撞上他臉部顴骨區，導致他臉部被劃傷，當場鮮血直流，緊急送往醫院縫合30針治療，還好並未傷及眼睛。對此，柯震東經紀人也證實消息：「藝人日前拍攝時發生意外，造成臉部嚴重破相，目前正在積極治療中。藝人不是超人，專心工作是無暇應變身邊飛來橫禍，就是希望安心安全工作，生活早日回到正軌。其他就不多談，一切以劇組回應為主，後續工作會與團隊開會討論」。
他1日也曾在IG發文，用黑底白字寫下新年願望：「新年快樂，新的一年希望自己能回到過去的模樣。」撇除廣告代言發文，此篇貼文是他暌違2個月首度發文，當時網友也留言給祝福，「會的！happy 2023」、「新年快樂」、「永遠最帥的啦」；不過也有人好奇詢問「為何要回到過去？」如今貼文內容也引發外界聯想是否與意外有關，粉絲也紛紛湧入，替他加油打氣，「沒事的，還是帥」、「早日康復，支持你」、「永遠帥噴眾生，加油」、「不管你有沒有回去過去的模樣，你就是你，我們喜歡著是因為單純喜歡著你」、「帥帥的你，早日康復唷」。
他今日凌晨又在IG限時動態發出「我要當明星」的布條，並寫下「夢想」，能看出他對影視工作的執著與熱忱，此次受傷意外並沒有就此擊垮他，反而不忘初心，重新開始。（編輯：郭佩蓉）