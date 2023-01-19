出席卸任、新任分局長交接 陳其邁感謝同仁對治安付出
高雄市政府警察局卸任、新任分局長、大隊長聯合交接典禮，今(19)日在市警局大禮堂舉行。市長陳其邁期勉新到任的分局長、大隊長儘速熟悉轄區狀況，在現有良好基礎之上，持續進行肅槍、緝毒、打詐、掃黑及防制街頭暴力；同時在年節期間，加強取締酒後駕車等違規情事，加強交通疏導及安全維護，以守護市民生命財產安全，讓民眾安心過好年。
記者郭凱杰／高雄報導
高市警局共17個分局，此次有高達15位三線一星分局長異動，2位大隊長異動，包括新興、前鎮、旗山、三民二、小港、左營、鹽埕、鳳山、湖內、楠梓、六龜、岡山、仁武、林園、鼓山分局長，將於明天上任。
陳其邁認為，治安工作沒有蜜月期，尤其各級幹部應以身作則、謹守分際，強化內部溝通與管理措施，恪遵警風紀及廉政倫理規範等要求，簡約生活，並嚴厲要求同仁切勿無故進出爭議性場所。
陳其邁也肯定警察團隊的努力，於去年繳出漂亮的治安成績，讓高雄111年整體治安數據較110年呈現發生數減少、破獲率增加趨勢。其中全般刑案、詐欺發生數為六都第3低，降幅為六都最佳；另暴力犯罪、槍擊案發生數為六都第2低，且均於最短時間內全數偵破，案件發生數均創下近20年新低。陳其邁並代表所有的市民朋友，對警察同仁為高雄治安的付出與貢獻，致上最誠摯的謝意。