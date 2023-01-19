指揮中心啟動春節專案！確保COVID-19醫療防疫量能不中斷

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春節專案醫院於春節期間提供COVID-19相關醫療服務，內容如下：
一、 每日開設上午、下午COVID-19視訊門診(含夜診)，提供有COVID-19及類流感相關症狀、快篩陽性結果評估或確診民眾等醫療服務。
二、 每日提供COVID-19口服抗病毒藥物開立及調劑服務。
三、 設置24小時COVID-19疑似或確診民眾就醫諮詢專線，及協助收治院際間重症轉診服務。
指揮中心提醒民眾，有COVID-19及類流感相關症狀、快篩陽性結果評估或確診者，建議優先透過視訊診療由醫師評估及診療。有需求民眾於看診或領藥前，請務必先行至醫療院所或藥局官方網站或致電詢問及確認服務時段或是否儲放藥物等相關事宜。
指揮中心表示，春節期間亦是流感高峰期，請民眾注意身體狀況及養成良好衛生習慣，採行適當防疫措施，以降低可能傳播風險，保障自己、親友及周遭人員的健康。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。