一圓飛行夢機會來了！長榮飛行學院將於2月招生

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該學院除了提供航空公司客製化訓練，也已備妥多元、豐富的飛行訓練課程，目前經美國聯邦航空總署驗證、核可的課程共有13項，包括飛機自用駕駛、飛機商用駕駛、儀器飛航、飛機教師駕駛、儀器飛航教師駕駛、多引擎飛機教師駕駛、航空公司飛行員基礎訓練及預防不正常飛行姿態及改正訓練。
校長朱戈表示，長榮航空飛行學院不斷提升基礎飛行訓練的安全與品質，時時保持訓練機的最佳妥善率，並由專業優秀的飛行教官以責任制指導每位學員。我們的學員參加美國聯邦航空總署考試時，都有十分優異的表現，屢受考官讚賞。
長榮航空飛行學院自2012年成立至今，已完訓長榮航空培訓飛行員330名。自2019年開始招收自費學員，目前共有13位學員完訓並已陸續投入國內航空就業市場，一圓飛行志業夢想。此外，為滿足嚮往飛行、享受翱翔天空的朋友，學院也有體驗飛行課程，包括學校參觀、安全簡報，以及一個小時的實機飛行，飽覽美國加州首府的風光。
長榮航空表示，飛行學院為維持最佳訓練品質，有效管理訓練資源，每年僅開放有限之自費學飛名額，歡迎有志從事民航飛行，或是業餘喜愛翱翔天際的朋友前往學習。2023年度自費學員飛行訓練，預計開課日期為2023年5月15日。有意願者可至學院官網下載報名表，額滿為止。