死亡＋48！40多歲女快篩陽確診一周後亡 有癌症轉移病史
中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增18,414例COVID-19確定病例，分別為18,024例本土個案及390例境外移入；另確診個案中新增48例死亡。而在死亡個案中，有一例較年輕案例為40多歲的女性，1月8號快篩陽確診，之後病情惡化於1月14號病逝，死因爲新冠肺炎重症併敗血症。
編輯中心/綜合報導
指揮中心指出，今日新增48例本土病例死亡個案，為25例男性、23例女性，年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染、42例具慢性病史、34例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年5月15日至今(2023)年1月15日，死亡日期介於去年7月28日至今年1月16日。
醫療應變組副組長羅一鈞說明今日新增一例較年輕的死亡個案，為一位40多歲的女性，本身患有癌症轉移病史，有接種三劑疫苗，1月8號快篩陽確診，1月12號急診就醫，於住院期間病情惡化，1月14號病逝，死因爲新冠肺炎重症併敗血症。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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