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林書豪「擁吻妻子」爆結婚2年！突喊話周杰倫　他回應了

▲林書豪今（19）日爆出結婚2年消息，同時在IG喊話周杰倫，對此，周董也回應了。（圖／翻攝自林書豪、周杰倫IG）
▲林書豪今（19）日爆出結婚2年消息，同時在IG喊話周杰倫，對此，周董也回應了。（圖／翻攝自林書豪、周杰倫IG）

娛樂中心／綜合報導

華裔球星林書豪今（19）日突然拋出重大消息，宣布自己早在兩年前就已完成婚事，受到大批網友祝福。同時，他也在IG限時動態祝好友周杰倫44歲生日快樂：「祝最帥最棒的周杰倫生日快樂！」對此，周董也開心回應：「等你來找我玩」。

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▲林書豪自爆已經結婚。（圖／翻攝自林書豪IG）
▲林書豪自爆已經結婚。（圖／翻攝自林書豪IG）
林書豪今日在IG發文，表示：「關於一夕成名有件很有趣的事，那就是沒人會教你該如何去應對。當然我很感激能擁有這麼一段瘋狂的旅程，但我十分明白當我結婚以後，我會竭盡所能地讓我的私生活保持神聖且忠於自我」。

林書豪說：「當我堅信要守護我生活裡比較私人的一面的時候，同時也很為難沒有辦法跟大家分享我生命中如此重大的一個改變。在一起許多年之後，我和我的太太在兩年前完成了婚禮，那是一場溫馨且神聖的儀式，也是我人生有史以來最高光的時刻。我很感激能找到一個能夠深愛著我一切的人，擁抱我獨特的人生，並且願意和我一起度過。」最後，他也祝福粉絲新年快樂：「祝願新的一年裡滿是健康，與所愛之人的相處，以及各種喜悅點滴。我們全家在此祝福大家新春快樂」。

▲林書豪在IG限時動態錄製影片，向昨（18）日過44歲生日的周杰倫祝賀。（圖／翻攝自林書豪IG）
▲林書豪在IG限時動態錄製影片，向昨（18）日過44歲生日的周杰倫祝賀。（圖／翻攝自林書豪IG）
除了拋出結婚震撼彈，他也不忘在IG限時動態錄製影片，向昨（18）日過44歲生日的周杰倫祝賀：「我想祝最帥、最棒，我們最愛的周杰倫生日快樂，Happy Birthday bro，miss you！」而周董也轉發該限時動態，回應：「等你來找我玩」。

▲周董回應林書豪：「等你來找我玩」。（圖／翻攝自周杰倫IG）
▲周董回應林書豪：「等你來找我玩」。（圖／翻攝自周杰倫IG）
▲昨（18）日是周杰倫44歲生日，老婆昆凌特地包下高爾夫球場替他慶生。（圖／翻攝自周杰倫IG）
▲昨（18）日是周杰倫44歲生日，老婆昆凌特地包下高爾夫球場替他慶生。（圖／翻攝自周杰倫IG）
事實上，周杰倫過去就是一位籃球迷，多次在音樂作品內加入籃球元素，6年前的歌曲〈土耳其冰淇淋〉MV更找來林書豪客串，兩人就此結緣，當時林書豪第一次見到周董還直呼：「很緊張！」後來兩人成為朋友，周董也曾飛往多倫多觀看NBA總決賽，親自到場支持林書豪。他們過去也曾同遊許多國家，每逢生日，兩人都會為彼此獻上誠摯的祝福，好情誼有目共睹。（編輯：郭佩蓉）


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