林書豪「擁吻妻子」爆結婚2年！突喊話周杰倫　他回應了

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林書豪說：「當我堅信要守護我生活裡比較私人的一面的時候，同時也很為難沒有辦法跟大家分享我生命中如此重大的一個改變。在一起許多年之後，我和我的太太在兩年前完成了婚禮，那是一場溫馨且神聖的儀式，也是我人生有史以來最高光的時刻。我很感激能找到一個能夠深愛著我一切的人，擁抱我獨特的人生，並且願意和我一起度過。」最後，他也祝福粉絲新年快樂：「祝願新的一年裡滿是健康，與所愛之人的相處，以及各種喜悅點滴。我們全家在此祝福大家新春快樂」。
除了拋出結婚震撼彈，他也不忘在IG限時動態錄製影片，向昨（18）日過44歲生日的周杰倫祝賀：「我想祝最帥、最棒，我們最愛的周杰倫生日快樂，Happy Birthday bro，miss you！」而周董也轉發該限時動態，回應：「等你來找我玩」。
事實上，周杰倫過去就是一位籃球迷，多次在音樂作品內加入籃球元素，6年前的歌曲〈土耳其冰淇淋〉MV更找來林書豪客串，兩人就此結緣，當時林書豪第一次見到周董還直呼：「很緊張！」後來兩人成為朋友，周董也曾飛往多倫多觀看NBA總決賽，親自到場支持林書豪。他們過去也曾同遊許多國家，每逢生日，兩人都會為彼此獻上誠摯的祝福，好情誼有目共睹。（編輯：郭佩蓉）