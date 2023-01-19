屏東縣里港地區有自來水了！台水：農曆年前供水

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台水公司、屏東縣政府及鄉公所為此召開多場說明會，為民眾說明自來水重要性，自來水水質均有經過淨水場處理，且原水及清水均有定期檢驗，符合環保署所訂飲用水水源及水質標準，才會提供給用戶飲用，品質有保證，鼓勵民眾踴躍申裝自來水。
台水表示，在積極於里港鄉推動自來水建設後，目前已建置與鹽埔鄉共用的淨水場外，並先於過江、玉田、塔樓、永春、大平及春林等村埋設58公里的送配水管線，投入經費共計約6億元，目前申請戶數超過3000戶，已於2023年1月13日出水，塔樓及大平兩村於1月18日開始供水，另外，過江、玉田、永春及春林四村將視進度陸續供水，並於年節期間安排人員進駐巡檢，確保水質安全無虞。
台水說，提升屏東地區自來水普及率是政府重要政策，在2022年中以後，內埔、麟洛、萬巒、竹田及屏東市海豐五里也已經開始陸續供水，投入經費共計約25億元，埋設管線達278公里，屏東縣供水普及率由2021年底63%至2022年底又向上提升至65.52%。
在前瞻基礎建設計畫及屏東縣政府經費支持下，用戶外線費用由政府負擔，民眾裝設自來水所需費用大幅減少，現在正是申裝自來水最好的時機，台水提到，未來也將持續爭取經費辦理無自來水地區管線埋設，提升供水普及率，讓民眾都能享用乾淨安全的自來水。