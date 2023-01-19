2024總統大選「選到底」非唯一選項？柯文哲：談這個太早
台北市前市長、民眾黨主席柯文哲，趁著農曆春節前夕，今（19）日下午前往迪化街年貨大街，並前往霞海城隍廟參拜，並在現場發放春聯給民眾，現場也聚集了上百位民眾排隊領取柯文哲春聯。而在會前接受媒體訪問時，被問到2024年總統大選「選到底」並非唯一選項，「前進國會」可能是備案？柯文哲則並未否認，僅低調表示「現在談這個太早了」。
記者丁上程／台北報導
柯文哲今日下午前往迪化街年貨大街，不僅到霞海城隍廟參拜並發放春聯給民眾外，也前往花生店當起「一日店員」販售花生給民眾。柯文哲表示，迪化街的年貨大街，過去幾年要不是因為疫情影響的緣故，不然過往人潮都很多，與他今日來參拜、發春聯沒有直接關係。
而在接受媒體訪問時，被問到前一天接受黃國昌專訪時，提到民眾黨籍新竹市長高虹安，疑似快被聯電榮譽副董事長宣明智「牽走了」的說法，柯文哲今日則改稱「高虹安是獨立性很強的人，不會被牽著鼻子走」，並強調問題是黃國昌提起的，自己沒有特別的意思。
至於針對2024總統大選，由於柯文哲民調暫居第三，也有「柯文哲不會選到底」的聲音傳出，而「前進國會」是否會成為備案？對此柯文哲並未否認，僅表示「現在談這個都太早了吧？」現場媒體則追問，經過立委補選當選的國民黨立委王鴻薇，則認為柯文哲還沒有準備好？對此柯則回應，就像考大專聯考一樣，沒有一天認為自己是準備好的，但考試還是要考。