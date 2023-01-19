拍賣變現？推特商品遭拍賣 「藍色小鳥」3百萬高價賣出
推特（Twitter）舊金山總部17日發起拍賣，許多辦公室內資產被放在網路上進行競價出售，其中象徵推特的「推特鳥」標誌性霓虹燈也被放在競價項目當中，近日更以最高價格成功出售。不過目前推特尚未說明拍賣其辦公用品的原因。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《BBC》在拍賣結束前蒐集到的資料顯示，一共有600多件放置在辦公室的物品被放在網站上拍賣。在「Heritage Global Partners」網站上，包含辦公桌椅、口罩、咖啡機等631件商品都有不少人出價。
拍賣時間自17日早上七點開始，直到18日早上10點結束。報導指出，所有競拍商品當中，代表推特Logo的「藍色小鳥」霓虹燈是最後拍賣價錢最高的資產，最後成功以10萬（約新台幣303萬元）高價售出，而用來標記帳號的「@」標誌雕塑則以將近1.5萬美元（約新台幣45萬元）售出。
目前拍賣網站拒絕透露此次拍賣的資金總額，推特亦尚未說明拍賣其辦公用品的原因。不過這次拍賣是在推特新老闆馬斯克在去年以440億美元收購該公司後削減推特成本之際進行的。
自去年10月下旬接任以來，馬斯克解雇了公司7500名員工中的半數，他還終止了先前推特公司提供的許多福利，例如免費用餐等。