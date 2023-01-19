被樂天女孩激起舞蹈魂 大咖主持人遭虧「大過年做復健」
《天才衝衝衝》 22日晚間8點將迎來大年初一特別企畫「玉兔迎春好運衝衝衝」，本集特別邀請到近期話題性十足的博恩，以及實力派歌手陳隨意、郭靜，還有鍾欣凌、黃姵嘉，小刀、沈玉琳、NONO、潘若迪、吳怡霈、李懿、王中平等，大陣仗來賓陪大家玩遊戲迎新年。節目也先請到樂天女孩的林襄、孟潔等人帶來熱鬧的開場表演，沒想到結束後，竟燃起徐乃麟（乃哥）和曾國城（城哥）的舞蹈魂，但一旁來賓卻不領情笑喊：「大過年做復健。」
記者侯家瑜/綜合報導
節目一開始，先進行單元「親子Tempo大PK」，由來賓進行TEMPO王大預測押對拿紅包，押到最早淘汰的人則要進行懲罰「發糕好運道」，首次和兒子組隊參賽的阿建老師發下豪語：「我看了16年了。」表達自己對獲勝的信心，而孝順的徐新洋則擔心爸爸沒鏡頭耗費一番心力，5組親子檔爭相奪冠軍。
另外單元「大約在動記」，則是要聽題目依照3個類別做出指定的動作，遊戲過程相當激烈，甚至意外中傷陳隨意，他大喊：「我出14張專輯了。」替自己平反，一旁張文綺立刻上前安慰：「我們是台語歌手。」讓眾人大笑不已，而緊張的氣氛更是讓郭靜完全投入遊戲，觀戰的鍾欣凌也笑說：「終於逼瘋玉女歌手。」