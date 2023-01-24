房市／桃園購屋自住區域選擇　信義房屋專家分析3因素

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而居住的生活機能方面，新興重劃區街廓規劃整齊，又加上有大型outlet等休閒娛樂設施，因此很有國外生活氛圍，不過也因為腹地廣大，生活機能尚未完善，因此日常採買仰賴全聯購物中心，每周固定採買一次；而未來性則屬國泰人壽於高鐵站前260億開發案，約需10年發酵，是很大的加分條件。
而中路重劃區則位於桃園市區，許耀崑分析，為純住宅的重劃區，量體大、成屋選擇性多，但生活機能較弱，價格實在單價33-43萬，因為鄰近桃園市府商圈，滿足了原住舊市區、想換新房屋的購屋族群，不過也因中路重劃區沒有建設題材，加上周邊有藝文特區、小檜溪重劃區等重劃區可選擇，因此購屋族也不一定要選擇中路重劃區，房市榮景時房價伴隨大環境緩揚，房市修正時，也跟著停滯。
而小檜溪重劃區則是未來很被看好的閃亮之星，話題性、未來發展性兼具。許耀崑說明，小檜溪重劃區為桃園區最新發展的重劃區，大多為指標建商插旗，因此重劃區建商對周邊的營造規劃有一致性，也有建商要蓋商場的消息，加上部分區域看得到河岸景觀，公園綠地的比例也很高，目前全都在施工，還需要3-5年的時間發展成形，平均單價35-45萬。
而也因小檜溪重劃區仍在發展中，但鄰近桃園藝文特區、大業大有商圈、桃園火車站舊城商圈，車程僅需5-10分鐘，可以補足現階段生活機能不足的問題，也因為營造區域高規格質感，因此吸引有換屋計劃的換屋族、雙北客、高資產族群。
而藝文特區則是這些重劃區中生活機能、話題性都完善的一區，因為有新屋、舊屋、因此單價落在30-50萬之間，有桃園市立總圖書館與捷運綠線，新成屋單價約50萬，屋齡15-20年的大樓產品，單價約30萬左右，區域內的產品以40-60坪的三房居多。
許耀崑建議，這些區域怎麼挑，取決於客戶的預算、現階段居住考量、家庭成員等，舉例來說，若是在家上班，每個月上台北一次，就不一定要選青埔高鐵特區，但如果是雙北通勤都會男女，青埔有許多一房、兩房產品可供選擇。
若是預算有限的雙薪家庭，則可以選擇中路重劃區，若是有多一點預算，想進一步考量學區、生活機能一步到位，就可選擇有同德國小、慈文國中小等優良學區的藝文特區。