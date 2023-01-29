劍指中國！美日國防預算創紀錄新高

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美國財年（Fiscal Year）為每年10月1日至隔年9月30日。《2023財年國防授權法案》通過8579億美元國防預算中，國防部將獲得8167億美元，美國能源部和美國國防核設施安全委員會則獲得303億美元。
美國海軍獲得326億美元建造新船，將建造3艘伯克級(Arleigh Burke class)驅逐艦、2艘維吉尼亞級(Virginia class)核子攻擊潛艇；2艘遠征快速運輸艦、1艘星座級(Constellation Class)巡防艦；1艘聖安東尼奧級兩棲船塢登陸艦、1艘約翰·劉易斯(John Lewis Class)級油輪和1艘納瓦荷(Navajo Class)級遠洋搜索救援拖船。
2023年財年國防預算也將採購8架F/A-18E/F超級大黃蜂戰鬥機、16架F-35C戰鬥機、15架F-35B戰鬥機和12架CH-53K直升機，另外還有2架V-22魚鷹式傾轉旋翼機、7架E-2D空中預警機和5架KC-130J加油機，並為採購MQ-4C「崔萊頓」(Triton)無人機和MQ-25「魟魚式」(Stingray)等無人機系統提供預算。
2023年國防預算也確定延長「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）至2023年，授權115億美元給「太平洋威懾倡議」，並將建議邀請台灣參加2024年環太平洋軍演、賦予台灣「主要非北約盟友」地位，同時規定美軍或政府其它部門使用的物資中，不得使用某些特定中國公司生產的半導體晶片。
「太平洋威懾倡議」於2021年1月完成《2021年國防授權法》時啟動。2023年延長「太平洋威懾倡議」將撥款61億美元，以確保美國在亞太地區擁有足夠戰略資源和軍事能力，具體作為包括提升駐太平洋地區美軍飛彈防禦能力、部署陸基遠程精確打擊武器，以及增強駐太平洋地區美軍的前沿部署態勢等。
日本增國防預算建反擊能力
日本岸田內閣於去年12月16日通過新版《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》與《防衛力整備計畫》等三份重要安全保障文件。首度指出中國是日本「迄今最大戰略挑戰」。2023年度日本國防預算將達6.8兆日元（約1.6兆新台幣）。
新修訂安保文件寫入在日本遭武力攻擊的情況下，將基於「武力行使的三大條件」，作為防禦攻擊不得不採取的必要最小限度措施發動「反擊能力」。日本所謂的「反擊能力」指的是部署飛彈反制，將次資5兆日元(約1.2兆新台幣)，於2027年之前延伸12式陸基反艦飛彈射程至900公里，最終目標是將射程延長至1500公里，並計劃發展極音速武器在內等其他飛彈。
日本計劃花費2113億日元（約500億新台幣）向美國採購可以攻擊敵方基地的戰斧巡弋飛彈，預計在2026和2027年間部署在日本海上自衛隊配有神盾系統的護衛艦上。
日本計畫5年內建造70座彈藥庫，2035年興建130座彈藥庫，為因應中國可能從東海海域發動攻擊，以及應對台海可能爆發衝突，日本將在九州至台灣之間的西南諸島設置彈藥供應基地。
日本沖繩與那國島距離台灣宜蘭蘇澳僅110公里，是日本距離我國最近的島嶼。共軍去年8月圍台軍演所劃設的演習區距離與那國島最近僅80公里，為防範飛彈襲擊，日本2023年度國防預算中，也將在與那國島上部署防空飛彈系統。